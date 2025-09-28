Fallece Don Adrián Pereda López, fundador de Grupo Radiorama y referente de la radio en México

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Don Adrián Pereda López, fundador de Grupo Radiorama, una de las cadenas radiofónicas más importantes del país, cuya cobertura se extiende a todo el territorio nacional.

Bajo su liderazgo, la empresa se consolidó como un referente en la comunicación radiofónica, manteniendo como esencia la cercanía con la audiencia y el compromiso de informar, formar y entretener.

¿QUIÉN ERA ADRIÁN PEREDA LÓPEZ?

Nacido el 8 de septiembre de 1933 en Santa Catarina, Hidalgo, Don Adrián pasó su infancia en Metztitlán y en el rancho Las Higueras, donde vivió bajo la administración de su padre. A los seis años se trasladó a Pachuca para iniciar sus estudios.

Posteriormente, cursó la secundaria y preparatoria en el Instituto Científico y Literario Autónomo de Hidalgo antecesor de la actual Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde destacó por su excelencia académica y recibió la Medalla Rotaria al primer lugar de su generación.

Más tarde ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), etapa en la que se sostuvo gracias a su participación en el pentatlón deportivo militar universitario, consolidando una formación cimentada en los valores de patria, honor y fuerza.

Sus primeros pasos en el ámbito profesional los dio en la investigación de mercados y publicidad en Organización Radio Centro. En febrero de 1958 contrajo matrimonio con Ana María Gómez Vázquez, oriunda de la Ciudad de México, con quien tuvo cinco hijos: Ana Rosalía, Adrián, Enrique, Roxana y Edgar.

FUNDACIÓN DE RADIORAMA

En mayo de 1970, junto con Javier Pérez de Anda, fundó Grupo Radiorama, proyecto que con el paso de los años se convirtió en la red radiofónica más grande del país. El éxito del grupo se basó en la experiencia, el trabajo diario y la cercanía constante con la ciudadanía, principios que marcaron la filosofía de la empresa durante casi cinco décadas.

Bajo la dirección de Don Adrián, Radiorama logró consolidarse como líder en comunicación radiofónica, estableciendo un centro de noticias que combina la cobertura de los temas de impacto nacional con la información cercana a la vida diaria de las audiencias locales.

Grupo Radiorama y la industria de la radio en México se encuentran hoy de luto por la partida de uno de sus grandes impulsores.