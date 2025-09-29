Chofer de plataforma salva a una menor de una posible desaparición o trata

Una charla informal entre un chofer de plataforma y su pasajero dio como resultado el aseguramiento de este último, debido a que se trataba de una menor de edad. Los hechos, en Jalisco.

Y es que durante la conversación, la jovencita de 15 años de edad le contó al conductor que le habían ofrecido una atractiva oportunidad de empleo, por lo que decidió acudir.

El conductor, quizá informado por lo que recientemente pasó con el descubrimiento del tristemente célebre Rancho Izaguirre, donde iban a parar las personas, entre ellos varios jóvenes, que era reclutadas con engaños por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para entrenarlas y se convirtieran en sicarios o asesinos.

CÓMO SE DIO LA CONVERSACIÓN

El incidente se registró la noche del domingo 28 de septiembre, cuando desde la colonia Mezquitera, de Guadalajara, una adolescente solicitó el viaje con destino a la Nueva Central Camionera.

En el trayecto, el chofer y la menor entablaron conversación; entonces, ella le explicó que se dirigía a la terminal de autobuses ya que tenía una atractiva oferta laboral; de ahí partiría a otro punto.

Como la hora y el destino le parecieron sospechosos, el conductor pidió el apoyo de oficiales de Policía y de la Guardia Nacional (GN) que circulaban por la intersección de Lázaro Cárdenas y Capulín, en la colonia Lomas de San Miguel.

En cuanto los uniformados conversaron con el chofer, quien le contó lo extraño de la situación, estos optaron por resguardar a la joven; la entrevistaron y, aunque inicialmente dijo tener 17 años, sus datos arrojaron que tiene 15.

En cuanto a la oportunidad de trabajo que recibió, no dio detalles, pero dijo que la habían contactado vía redes sociales, pero fue remitida al Ministerio Público para la averiguación conducente.