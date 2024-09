UNAM: Explica las razones por las que no deberíamos matar a las arañas del hogar

¡Se ven de terror pero son inofensivas! La UNAM en una de sus publicaciones, nos explica por qué no debemos matar a las arañas y su relevancia

Por: Karla Salinas

En las casas es normal que nos encontremos con arañas, insectos que para ciertas personas son horrorosas por su aspecto delgado y cuerpo redondo, razón por la que muchos optan por matarlas en su totalidad, ya sea aplastándolas o usando insecticidas.

Aunque no lo parezca, las arañas desempeñan una labor importante en el ecosistema y en los hogares, por lo que es fundamental no matarlas. La UNAM, en una de sus redes sociales, dio a conocer la principal razón por la que no deberíamos eliminarlas, incluso se podrían convertir en nuestras aliadas, te contamos por qué.

¿POR QUÉ NO MATAR A LAS ARAÑAS?

Las arañas pueden tener un aspecto poco agradable para algunos, incluso a simple vista podríamos considerar que son dañinas o peligrosas para el ser humano. La realidad es completamente diferente.

La UNAM, en uno de sus artículos, destaca que las arañas no deben ser eliminadas, puesto que conforman parte importante en el ecosistema, siendo una de las principales controladoras de insectos, en especial al ser el principal depredador de los mosquitos, moscas y las cucarachas. En pocas palabras se convertirá en una de nuestras aliadas al combatir a las plagas.

Ante tal recomendación la UNAM, resalta que lo mejor sería dejarla vivir, en caso de tenerles miedo o fobia, podríamos recurrir a atraparla en un recipiente para sacarla del hogar, de esta manera seguiría realizando sus labores en el ecosistema.

¿CUÁLES SON LAS ARAÑAS PELIGROSAS?

En el caso específico de México, hay dos especies de araña con la que debemos tener especial cuidado, las cuales contienen veneno en su picadura, siendo de gran riesgo para la población.

La primera es la viuda negra, que se destaca por tener una mancha roja en su abdomen, y un cuerpo completamente negro, es muy fácil identificarla, se estima que los síntomas de calambres, y espasmos musculares aparecerán a los 30 minutos, hay que actuar rápido, puesto que los malestares aumentaran.

En segundo lugar, se encuentra la famosa araña violinista, que en su cabeza encontrarás una mancha similar al de un violín, que se destaca por esconderse en los espacios pequeños y oscuros de la casa. Su mordedura genera dolor en la zona, fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal.

En ambos casos, es raro que la araña piqué a sus víctimas por ninguna razón, es muy raro que ocurra, cuando llegan a atacar es un método de defensa o sencillamente es por un accidente. Por eso se recomienda que sacudamos nuestras pertenencias (ropa o zapatos) junto a algunos muebles para evitar su mordedura.

Fuente: X @UniversumMuseo

Las arañas en la casa son inofensivas, ya sea insectos venenosos o no, se recomienda no eliminarlas, mejor deberás atraparla y sacarla de tu hogar, esa es la recomendación de la UNAM. En caso de picadura, se recomienda acudir directamente a un hospital.