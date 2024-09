¡Última hora! Manifestantes irrumpen en Senado; suspenden debate sobre Reforma Judicial

La tarde de este martes, mientras se realizaba una sesión para debatir la Reforma Judicial, un grupo de manifestantes entró en el Senado, por lo que, por seguridad de los legisladores y de los trabajadores, el presidente de la Mesa Direcitiva, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso en la cesión vespertina.

"Tenemos información de que ingresó un número de manifestantes al interior de este inmueble", señaló el presidente de la Cámara Alta; además, indicó que estaba recabando la información con resguardo de la situación en el recinto legislativo.

Después, solicitó a los senadores y senadoras que mantuvieran la calma, debido a que la situación había sido controlada, pese a que la gente había ingresado al Senado a manifestarse en contra de la Reforma Judicial.

Por su parte, el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas Del Villar, en el uso de la voz dijo a Fernández Noroña:

"Ya está aquí la gente y es su responsabilidad la vida de las senadoras y la de los senadores, viene más gente no podemos arriesgar la vida de las senadoras y los senadores".

Luego de la intervención de Del Villa, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República decretó un receso indefinido y levantó la sesión.

Mientras, al interior del Salón de Plenos del recinto legislativio los manifestantes gritaban: "¡El Poder Judicial no va caer, no va a caer!" y "¡Somos abogados, no somos acarreados!"

Posteriormente, la Mesa Directiva acordó que este martes se realizarán dos sesiones ordinarias, para dar curso, de primera y segunda lectura, a la minuta sobre la Reforma al Poder Judicial y pasar hoy mismo a discusión y votación; no obstante, la irrupción de manifestantes se optó que los senadores abandonaran el recinto.