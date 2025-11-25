Transportistas y campesinos mantienen bloqueos tras reunión fallida con Segob

Las protestas de productores y transportistas continuarán en al menos 36 puntos carreteros del país luego de que la reunión sostenida con la Secretaría de Gobernación (Segob) no arrojara acuerdos ni compromisos claros, denunciaron los dirigentes del movimiento.

Eraclio "El Yako" Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informó que durante el encuentro con autoridades federales presentaron nuevamente su pliego petitorio; sin embargo, el subsecretario César Yáñez les pidió liberar los tramos bloqueados para avanzar en la mesa de diálogo.

Los representantes respondieron que antes necesitaban conocer los compromisos concretos del Gobierno, pero, afirman que ninguna autoridad fijó postura.

Ante ello, las organizaciones decidieron abandonar la mesa al considerar que "no existe la menor voluntad política" para atender la crisis del sector agrícola ni la inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras. Los bloqueos, dijeron, van a continuar hasta que existan compromisos verificables.

SEGOB REITERA LLAMADO AL DIÁLOGO

En un comunicado publicado hace unos minutos, la Secretaría de Gobernación reiteró su llamado al diálogo y que la afectación a terceros no es la vía para la solución.

Se informó también que la Secretaría de Agricultura desplegará equipos en todos los estados donde hay bloqueos para hablar con los productores agrícolas a fin de definir mecanismos de atención a sus solicitudes.

ORGANIZACIONES RECHAZAN SEÑALAMIENTOS POLÍTICOS

Colectivos campesinos y de transportistas descartaron que los bloqueos tengan motivaciones políticas y señalaron abandono institucional.

La ANTAC denunció que sus operadores trabajan bajo riesgo constante de robos y secuestros, mientras que el FNRCM acusó al Gobierno de minimizar los problemas estructurales del campo como precios de garantía y acceso al agua.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración mantiene abiertos los canales de diálogo y atiende las inconformidades mediante trabajo institucional.