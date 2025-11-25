Transportistas mantienen cierres en 10 puntos y advierten nueva jornada de protestas

Los bloqueos carreteros continúan la mañana de este 25 de noviembre de 2025 en al menos 10 puntos del país, realizados por transportistas y agricultores que exigen mayor seguridad en las carreteras y precios justos para los productos del campo.

Los cierres permanecen activos en los siguientes tramos:

Acatlán Juárez–Colima

Irapuato–Zapotlanejo

Querétaro–León

Caseta de cobro de Ecuandureo, Michoacán

Maravatío–Zapotlanejo

Jiquilpan–Morelia

Reynosa–Matamoros

Libramiento Norte de Ciudad de México

Los Reyes–Zacatepec

Amozoc–Perote

ADVIERTEN MÁS BLOQUEOS SI NO HAY ACUERDO CON SEGOB

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), informó que este martes tendrán una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aseguró que, si no obtienen resultados, convocarán una nueva jornada de bloqueos, como la realizada el lunes 24 de noviembre.

"Hoy tenemos una reunión con Gobernación. si no se soluciona, ahora sí vamos a convocar a que salgan los compañeros transportistas y cerremos totalmente", declaró para Radio Fórmula .

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE LOS TRANSPORTISTAS?

El dirigente destacó dos demandas principales dirigidas al Gobierno federal:

Prohibir que policías estatales y municipales instalen retenes utilizados para extorsión.

Crear un área especial en la FGR dedicada a atender el delito de robo a transporte.

SEGOB INSISTE EN QUE "NO HAY RAZÓN2 PARA MANTENER BLOQUEOS

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, afirmó que "no existe razón para mantener dichos bloqueos", asegurando que el Gobierno mantiene abierto el diálogo con los sectores agrícola y transportista.

Durante una comparecencia, la funcionaria reiteró que existe "plena disposición" para abordar sus demandas.

La dependencia señaló que las movilizaciones provocaron afectaciones en actividades laborales, educativas, de salud y movilidad en diversas regiones del país.