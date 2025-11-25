  • 24° C
Nacional / México

CJNG irrumpe en territorio de "El Abuelo" en Michoacán y lanza amenaza mediante narcomanta

El mensaje también exhorta a la población a no mantener comunicación con el hombre señalado y les pide "alinearse" con el grupo criminal

Nov. 25, 2025
El mensaje anuncia la supuesta llegada del cartel a Tierra Caliente en Michoacán.
Imágenes difundidas en redes sociales este 25 de noviembre mostraron a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sosteniendo una narcomanta con amenazas dirigidas a un hombre identificado como "El Abuelo".

La manta fue colocada en el poblado 18 de Marzo, en el municipio de Buenavista, Michoacán, según el análisis de las fotografías.

Las imágenes muestran a hombres armados y uniformados con equipo táctico, posando junto al mensaje que anuncia la supuesta llegada del CJNG a esta zona de la Tierra Caliente michoacana.

LA NARCOMANTA Y EL MENSAJE DEL CJNG

Los reportes locales comenzaron desde primeras horas del día, cuando habitantes alertaron sobre la aparición de la manta. En ella, los presuntos criminales aseguran haber ingresado al territorio y advierten que van contra "El Abuelo" y su grupo.

"Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, a toda la población de 18 de Marzo, estamos aquí", se lee en la manta.

El mensaje también exhorta a la población a no mantener comunicación con el hombre señalado y les pide "alinearse" con el grupo criminal. El texto concluye con la frase: "Ya saben cuál es la línea y dónde buscarla. Att: CJNG."

¿QUIÉN ES "EL ABUELO" SEÑALADO POR EL CJNG?

En la región es conocido Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", originario de Tepalcatepec y figura relevante dentro de los movimientos de autodefensa en Michoacán. Autoridades estadounidenses lo han señalado por presunta participación en actividades como tráfico de opioides sintéticos, extorsión, uso de explosivos caseros y reclutamiento de mercenarios.

Farías Álvarez proviene de una familia numerosa y antes de involucrarse en grupos armados se desempeñó como agricultor, ganadero y comerciante de quesos. Aunque participó en el Cuerpo de Defensas Rurales y posteriormente en las autodefensas, distintos reportes lo vinculan con organizaciones delictivas en la región.

César Leyva
César Leyva
