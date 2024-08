Trabajadores del Poder Judicial inician paro de labores a nivel nacional

Este lunes, diversas organizaciones que representan a trabajadores de base, secretarios de acuerdos y actuarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron una suspensión indefinida de labores a nivel nacional, en respuesta a la Reforma Judicial promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el primer minuto del día, decenas de trabajadores llevaron a cabo el cierre de instalaciones del Poder Judicial, incluyendo el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro y las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal en Toluca. Este movimiento, según los organizadores, se expandirá en las próximas horas a otras sedes del PJF en todo el país.

Las organizaciones que han anunciado la suspensión son: Circuitos Unidos Trabajadores del PJF, Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Colegios de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Justicia Independiente, Frente Unido por la Independencia Judicial y el Frente Judicial por la Democracia.

En un comunicado de prensa, estas agrupaciones hicieron un "llamado urgente" a la ciudadanía, organizaciones civiles, barras de abogados, universidades, asociaciones de derechos humanos, madres buscadoras, sindicatos y colectivos para unirse en defensa del Poder Judicial.

Resaltaron que la reforma propuesta por el Ejecutivo pretende someter al PJF, el cual consideran el único contrapeso entre los poderes de la Unión y garantiza los derechos de la población frente a abusos y arbitrariedades.

Los trabajadores, que suman más de 55 mil personas, afirmaron que han intentado por diversos medios agotar el diálogo para expresar las razones por las cuales la reforma judicial propuesta es perjudicial. En su comunicado, destacaron que esta suspensión indefinida es una medida contundente para proteger la independencia y la carrera judicial en México.

"En un ejercicio histórico y legítimo de nuestros derechos de libertad de expresión (...) hemos decidido tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial, de la carrera judicial y de México. Por lo que a partir de hoy se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República hasta que nuestras peticiones sean escuchadas", sostuvieron en el comunicado.

SINDICATO ENVÍA MENSAJE A TRABAJADORES

El sindicato de trabajadores del PJF emitió un mensaje a sus miembros sugiriendo que aquellos que no estén de acuerdo con la suspensión de actividades o que no deseen participar en ella, no deberían hacerlo si no existe una instrucción oficial de la parte laboral (titulares o el consejo). Además, indicaron que aquellos que se vean obligados a participar en guardias o enfrentarse a amenazas de descuento salarial deben comunicarlo al sindicato para recibir apoyo.

El sindicato subrayó que nadie está obligado a aceptar una postura contraria a la mayoría y que quienes no estén de acuerdo con el paro no deben ser obligados a asumir cargas adicionales de trabajo durante la suspensión.

"A quienes no estando de acuerdo con las posturas de las asambleas plenarias de esta organización sindical, que sólo está viendo por la estabilidad laboral y seguridad económica de sus afiliados, se les hace una respetuosa sugerencia: que si no hay de por medio una suspensión de actividades que proceda de la parte laboral (titulares o el consejo) no la inicien, porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal".

JUFED SE SOLIDARIZA CON TRABAJADORES

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) expresó su apoyo a los trabajadores que comenzaron este lunes una suspensión de labores en protesta por la reforma judicial propuesta. La JUFED destacó la necesidad de un debate cuidadoso y transparente sobre la reforma, subrayando su impacto en la carrera judicial, la independencia judicial y la democracia.

La organización continuará con su proceso de votación para decidir si se iniciará una suspensión indefinida de labores jurisdiccionales a partir del 21 de agosto.