Nacional / México

Tormenta Tropical Raymond y lluvias intensas afectan a 31 estados del país

Las autoridades federales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales

Oct. 10, 2025
Tormenta Tropical Raymond afectan a México

Vía remota, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó a la presidenta sobre la situación crítica que enfrentan distintas regiones del país debido a las intensas lluvias que han afectado a casi todo el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial, 31 estados han registrado daños de diversa magnitud, siendo Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero las entidades más afectadas.

VERACRUZ, EL ESTADO CON MAYORES AFECTACIONES

En Veracruz se reportan 38 municipios con afectaciones, además de 312 viviendas dañadas. Las autoridades implementaron el Plan DN-III y habilitaron seis refugios temporales para brindar apoyo a las familias damnificadas.

QUERÉTARO Y SAN LUIS POTOSÍ TAMBIÉN BAJO ALERTA

En Querétaro, las lluvias provocaron el desbordamiento del Río Jalpan, afectando cinco municipios. Como medida de respuesta inmediata, también se activó el Plan DN-III para atender la emergencia.

En San Luis Potosí, once municipios resultaron afectados, incluyendo el derrumbe de un cerro. Para resguardar a la población, se habilitaron cuatro albergues temporales.

PUEBLA REPORTA DECENAS DE DESLAVES Y DAÑOS CARRETEROS

El estado de Puebla ha registrado 26 municipios con afectaciones, además de 77 incidentes relacionados con deslizamientos, derrumbes y deslaves carreteros.

Las autoridades mantienen labores de limpieza y rehabilitación de vías de comunicación para garantizar la seguridad de los habitantes.

LA TORMENTA TROPICAL RAYMOND SE APROXIMA A BAJA CALIFORNIA SUR

Mientras tanto, la Tormenta Tropical Raymond continúa su desplazamiento por el Océano Pacífico, avanzando de forma paralela al territorio nacional. Se prevé que el fenómeno toque tierra como depresión tropical en Baja California Sur durante el fin de semana.

Las autoridades federales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de protección civil, especialmente en zonas con riesgo de deslaves o inundaciones.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


