Nacional / México

Omar Bravo enfrenta otras dos investigaciones previas por presunto abuso sexual, confirma Fiscalía de Jalisco

El exfutbolista permanece en prisión preventiva mientras que se determina si se le imputan más acusaciones, detalló Lidia Canales

Oct. 09, 2025
Bravo, de 44 años, fue detenido en un operativo en el centro de Zapopan.
La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que Omar Bravo, exjugador y leyenda del Club Deportivo Guadalajara, enfrenta otras dos carpetas de investigación relacionadas con presuntos delitos similares, además del caso actual por el que fue detenido el pasado sábado 4 de octubre de 2025.

La información fue proporcionada por Lidia Canales Rodríguez, representante de la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Según la funcionaria, las carpetas anteriores involucran a diferentes víctimas y se encuentran en proceso de revisión para determinar si podrían ser consideradas como agravantes en el proceso legal actual.

"Hay antecedentes, al parecer de dos carpetas previas que están en archivo. Se están revisando para darles la información precisa, pero la que está abierta y es actual solo es una", explicó Canales Rodríguez.

ESTO HA SUCEDIDO DESDE SU DETENCIÓN

Bravo, de 44 años, fue detenido en un operativo en el centro de Zapopan, luego de que se presentara una denuncia por abuso sexual infantil agravado. De acuerdo con la fiscalía, se le acusa de haber abusado en múltiples ocasiones de una menor de edad durante los últimos meses.

"Elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía lograron capturar a un hombre identificado como Omar ´N´, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado", informó la dependencia en un comunicado oficial.

El exfutbolista se mantiene en prisión preventiva a la espera de ser vinculado a proceso penal.

SE CAE UNA LEYENDA DEL FUTBOL MEXICANO

Omar Bravo es reconocido como el máximo goleador histórico de las Chivas del Guadalajara con 160 anotaciones. Además, fue campeón con la Selección Mexicana en dos ediciones de la Copa Oro y participó en el Mundial de Alemania 2006.

Durante su carrera profesional, jugó en equipos como Deportivo La Coruña (España), Tigres UANL, Cruz Azul, Atlas y Leones Negros, además de clubes en Estados Unidos como Sporting Kansas City, North Carolina FC y Phoenix Rising.

César Leyva
César Leyva
