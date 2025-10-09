Buscan a joven que desapareció en un baño de antro en Mazatlán; hoy cumpliría 21 años

Se suponía que tenía que ser un viaje inolvidable, y lo ha sido, pero convertido en una pesadilla para una familia de Durango, que viajó a Mazatlán a pasar unos días, pues uno de sus integrantes entró al baño de un reconocido antro, de donde desapareció.

Se trata del joven Carlos Emiliano Galván Valenzuela, que al momento del incidente, ocurrido a las 2:00 horas del 5 de octubre en la Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada del puerto sinaloense, tenía 20 años. El día 9 cumpliría 21.

SU MADRE, EN BÚSQUEDA IMPLACABLE

A raíz de lo ocurrido, su madre, Brenda Valenzuela Gil, inició una campaña en distintos medios, buscando el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para que, si saben algo de su paradero, lo notifiquen de inmediato.

"Estoy pasando la peor vivencia de terror, que ninguna madre debemos pasar", dijo la angustiada madre de Carlos Emiliano, quien a través de la red social Facebook, pues no se le vio salir, publicó un video mediante el cual solicita el apoyo tanto a las autoridades federales y estatales, para buscar a su hijo.

En el video, que se ha viralizado en redes, Brenda solicita la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; del secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch; del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del vicefiscal Regional de Mazatlán, Isacc Aguayo; del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y del general Ricardo Trevilla Trejo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que agilicen las acciones de búsqueda.

Asimismo, exigió al propietario del establecimiento donde desapareció su hijo y quien es funcionario sinaloense, que colabore para aclarar la desaparición de su hijo.

"Exijo a Ricardo ´Pity´ Velarde, secretario de Turismo del estado de Sinaloa y dueño de Terraza Valentino´s, proporcione la información para esclarecer la desaparición de mi hijo, en el baño de su establecimiento el 5 de octubre a las 2:30 de la mañana".

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Carlos Emilio, el joven fue visto por última vez cerca de las 2:30 horas del domingo 5 de octubre, cuando entró al baño del Terraza Valentino, pero jamás se le vio salir.

Por otra parte, la madre del muchacho, que este 9 de octubre estaría cumpliendo años, señaló: "Mi hijo Carlos Emilio está desaparecido desde el día 5 de octubre en el lugar más icónico del puerto de Mazatlán. Terraza Valentino´s, hoy, a cinco días desaparición, y justo en su cumpleaños 21, no hay motivo de festejo, no podemos abrazarlo, cantar las mañanitas ni partir un pastel", refirió en el video.

Pidió a las autoridades que fueran empáticos, ya que vive un momento de angustia y exige que busquen a su muchacho.

"Solo puedo alzar la voz y pedirles que como autoridades agilicen la búsqueda, encuentren y me entreguen a mi hijo, les pido por un momento que se pongan en mi lugar", indicó.

En cuanto a la búsqueda de Carlos Emilio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango activó la ficha de búsqueda del joven, y solicita apoyo a la ciudadanía para cualquier información que pueda contribuir a localizarlo.