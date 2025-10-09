Se forma tormenta tropical "Raymond": ¿en qué estados lloverá?

La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció este jueves y evolucionó a tormenta tropical "Raymond", ubicada al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanza hacia el oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 95 km/h.

El fenómeno meteorológico ocasionará lluvias torrenciales en los estados de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca se prevén precipitaciones intensas.

ESTADOS QUE TENDRÁN LLUVIAS

De acuerdo a la información dada a conocer por el SMN, en Colima se esperan lluvias muy fuertes y en Jalisco se presentarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Además, se advierte sobre la presencia de vientos intensos en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 metros en las de Jalisco, Colima y Oaxaca.

Las autoridades meteorológicas estiman que "Raymond" comenzará a debilitarse gradualmente y podría degradarse nuevamente a depresión tropical durante el sábado 11 de octubre, aunque sus efectos continuarán generando condiciones adversas en el Pacífico mexicano.