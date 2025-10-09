  • 24° C
Nacional / México

Se forma tormenta tropical "Raymond": ¿en qué estados lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional informó de la creación de este nuevo fenómeno que dejará abundantes precipitaciones

Oct. 09, 2025
Gran parte del país se verá afectado por fenómenos meteorológicos este fin de semana.
La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció este jueves y evolucionó a tormenta tropical "Raymond", ubicada al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanza hacia el oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 95 km/h.

El fenómeno meteorológico ocasionará lluvias torrenciales en los estados de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca se prevén precipitaciones intensas.

ESTADOS QUE TENDRÁN LLUVIAS

De acuerdo a la información dada a conocer por el SMN, en Colima se esperan lluvias muy fuertes y en Jalisco se presentarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

Además, se advierte sobre la presencia de vientos intensos en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 1.5 a 2.5 metros en las de Jalisco, Colima y Oaxaca.

Las autoridades meteorológicas estiman que "Raymond" comenzará a debilitarse gradualmente y podría degradarse nuevamente a depresión tropical durante el sábado 11 de octubre, aunque sus efectos continuarán generando condiciones adversas en el Pacífico mexicano.

César Leyva
