Tormenta tropical "Milton" se convierte en huracán categoría 1 en el Golfo de México

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical "Milton" se ha intensificado a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza a 355 km al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 465 km al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Este domingo "Milton" se convirtió en un huracán después de que sus vientos se intensificaran hasta los 129 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El huracán "Milton", actualmente se encuentra a unos mil 312 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, Florida, y podría tocar tierra durante el próximo miércoles convertido en un huracán de categoría 3 potencialmente destructivo.

Según el último reporte del NHC, se pronostica que "Milton" se intensificará rápidamente mientras se mueve de este a noreste a través del Golfo de México, 9 kilómetros por hora, y será un huracán mayor (categoría 3, 4 o 5) cuando llegue a la costa oeste de la Península de Florida a mediados de la semana.

Aún así, sigue habiendo "una incertidumbre significativa en la trayectoria final y la intensidad de 'Milton'" y "es demasiado pronto para especificar la magnitud exacta y la ubicación de los mayores impactos", apuntó el centro.

Por el momento se sabe que existe un riesgo creciente de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos para partes de la costa oeste de la península de Florida a partir del martes por la noche o temprano el miércoles.

"Los residentes de la Península de Florida deben seguir cualquier consejo dado por los funcionarios locales y volver a consultar las actualizaciones del pronóstico", apuntó la institución.

Way ahead of schedule, Milton is now officially a Hurricane. It will become a Major Hurricane in the coming days. The largest evacuation we´ve seen in years is being planned right now in Florida. pic.twitter.com/9VJ4yNpQDI