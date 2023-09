¿Tienes un "auto chocolate"? Estas son las desventajas y los riesgos que corres

Cabe recordar que los "autos chocolate" son carros producidos en el extranjero y que no están registrados legalmente en el país, pero actualmente solo se pueden regularizar en México los que provienen de Estados Unidos o Canadá. El costo del trámite es de dos mil 500 pesos y tras el nuevo decreto, la fecha límite para poder realizar el proceso es el próximo 30 de septiembre.

Se estima que en México hay una gran cantidad de "autos chocolate" sin regularizar, y la razón de que haya muchos vehículos de este tipo circulando en el país es que regularmente su costo es mucho menor al que se adquiere en una concesionaria, por lo que es una alternativa económica de comprar un automóvil a aquellas personas que no cuentan con altos ingresos, pero optar por este tipo de compras conlleva varias desventajas y riesgos.

DESVENTAJAS

Muchas personas consideran comprar "autos chocolate" debido a que pueden hacerse de ellos por precios muy bajos, sin embargo, en estos casos lo barato puede salir muy caro.

Falta de refacciones

Los "autos chocolate" al ser de procedencia extranjera sus refacciones son muy limitadas o nulas en México, por lo que al momento de requerir una o varias, es una gran desventaja para los dueños del vehículo, pues además de que será difícil de conseguir, podría tenerse que comprar mediante importación y el gasto podría ser muy alto.

Fallas mecánicas

Al no ser vehículos nuevos, los "autos chocolate" no cuentan con garantía, es por ello que no es extraño que tengan fallas mecánicas al ya ser carros usados, así que tendrán que ser reparado, algo que no saldría nada barato considerando lo del punto anterior, que las refacciones no son de fácil acceso. Así que se corre un gran riesgo al comprar este tipo de automóviles.

No hay respaldo de una concesionaria

Entre otros de los grandes riesgos al comprar un "auto chocolate" es que en caso de requerir servicio mecánico o eléctrico para el vehículo, es muy probable que no haya un taller especializado, por lo que se tendrá que recurrir a buscar los medios y el personal capacitado para arreglarlo dentro del país, lo cual se puede complicar y resultar muy costoso.

Complicados de asegurar

Como una de las desventajas más importantes en los "autos chocolate" es que casi ninguna empresa accederá a asegurarlo, ya que al tener procedencia extranjera, ser de segunda mano y no tener un expediente de su estado mecánico, no hay garantías de ser un vehículo confiable, por lo que en caso de ocurrir esto, el conductor también podría poner en riesgo su seguridad y la de otras personas.