Nacional / México

¡Terrible! Da a luz a bebita en la calle y la abandona; el estado de la pequeña es grave

La nenita fue llevada a un hospital; un hombre la cuidaba mientras paramédicos la atendían. La Policía busca a los responsables

Sep. 07, 2025
Si el hecho de ver cómo un joven abandonó a una bebé en una bolsa y por lo que tanto él como la madre están respondiendo ante la justicia, nuevamente se registró un hecho por demás lamentable.

Al parecer los hechos se registraron el viernes 5 de septiembre en la colonia Industrial, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Ahí una mujer vestida de negro fue captada en video dando a luz en plena calle; sin embargo, en vez de tomar a su bebé, esta se marchó y la abandonó en la vía pública.

De acuerdo con el periodista de la nota roja Carlos Jiménez, se ve a la fémina bajar de un carro compacto color gris, de modelo reciente, se baja la ropa, se acuclilla en la calle a un lado del vehículo, e inicia la labor de parto.

Luego de unos minutos, la mujer expulsa a la recién nacida; luego se limpia con unos pañuelos que el conductor del carro le proporciona, se sube la ropa, se vuelve a subir al carro y se marchan, dejando abandonada a la pequeñita en el pavimento envuelta en una chamarra, a quien estuvieron a punto de aplastar con el auto.

La nena fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil Inguarán de La Villa, donde los médicos determinaron que tiene 26 semanas de gestación; además, presenta golpes, problemas para respirar y el riesgo de sepsis.

UN HÉROE LA RESCATA

Sin embargo, un ángel en bicicleta que pasaba por ahí, Julio, notó la chamarra y encontró a la nenita, por lo que llamó al 911; de inmediato policías capitalinos se presentaron en el sitio.

Paramédicos llegaron y revisaron a la nena, quienes al notar la condición de la pequeña, la llevaron al hospital, donde se determinó que está estable, pero grave.

Ahora, las autoridades capitalizan dan seguimiento a las cámaras de videovigilancia, a fin de dar con los padres de la pequeña.

Sin embargo, el reportero Carlos Jiménez informó que el carro en el que viajaba la mujer salió de la Ciudad de México por la carretera México-Pachuca.

Toca a las Fiscalía de la Ciudad de México las investigaciones, en tanto que la bebé permanecerá bajo resguardo de las instancias correspondientes.

Edel Osuna
Edel Osuna
