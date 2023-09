¿Temblará de nuevo este 19 de Septiembre en la CDMX? Esto dice la UNAM

Algo tienen septiembre, que los internautas ya lo han bautizado como "Septiemble", han sido varios terremotos devastadores los que han arrasado la Ciudad de México en el Mes Patrio.

Y ha sido, precisamente, el 19 de septiembre cuando los movimientos telúricos han sido más violentos, pues han destruido edificios y, lo más importante: vidas humanas.

A fin de buscar una explicación a los hechos, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha hablado sobre este fenómeno, pues, afirman, la repetición de estos eventos merece una investigación seria y metódica.

"La coincidencia de fechas de los sismos del 19S merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología", señaló la Universidad en una publicación vertida en redes.

Y es que por casi cuatro décadas, la tierra ha temblado ferozmente, ya que los tres temblores más potentes ocurrieron en 1985, 2017 y 2022, justo un 19 de septiembre, coincidencia que despierta la incertidumbre entre los estudiosos de la Máxima Casa de Estudios en el país, que elucubran en torno a si el 19 de septiembre de este 2023 se repetirá la historia sísmica.

LO QUE DICE LA UNAM

De acuerdo con el registro histórico del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la UNAM señala que no hay evidencia de que un cataclismo de esta naturaleza vaya a ocurrir, pese a que México es un país altamente sísmico, pues registra hasta 15 mil terremotos registrados al año.

"La mayoría de estos movimientos (sismos) son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", afirma la Universidad.

Y es que México se ubica en una zona altamente sísmica, pues se localiza entre cinco placas tectónicas: la Caribe, del Pacífico, de Norteamérica, Rivera y de Cocos; sin embargo, la interacción entre las tres últimas es la que más impacta al país, impactando desde Jalisco hasta Chiapas.

Sin embargo, pese a la idea de que en el noveno mes del año es el mes de los terremotos, la UNAM explica que se han registrado 21 terremotos de magnitud similar, pero que no causaron daños significativos, y no necesariamente ocurrieron en septiembre.

Raúl Valenzuela Wong, doctor del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que llevamos cuenta de los sismos dependiendo del impacto que hayan tenido en nuestras vidas, y refirió que hubo terremotos más destructivos, como el registrado en la CDMX, el del 28 de julio de 1957 y el 14 de marzo de 1979.

La probabilidad de que ocurran dos terremotos significativos es muy baja, señaló Miguel Ángel Jaimes, doctor del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pues tras diversos estudios es más improbable que ocurran dos sismos en la misma fecha, a que un cometa o asteroide impacten con la Tierra.