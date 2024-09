Telmex suspende servicios a la Secretaría de Gobernación por falta de pago

La dependencia gubernamental tiene un adeudo millonario que ha escalado a niveles altos de gestión

Por: César Omar Leyva

Telmex suspendió los servicios a la Secretaría de Gobernación (Segob) debido a un adeudo que la dependencia tiene desde hace al menos ocho meses. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito gubernamental, dado que afecta las operaciones de una de las instituciones más importantes del país.

De acuerdo con un oficio emitido el 20 de septiembre por la empresa Triara, una filial de Telmex, se notificó a la Segob sobre un adeudo que asciende a 63 millones 730 mil pesos, cifra que no incluye los intereses y actualizaciones correspondientes . La carta fue dirigida a la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, que es encabezada por Luisa María Alcalde Luján.

En el documento, Triara destaca que la falta de pago ha generado "enormes afectaciones" a su personal de soporte, así como a proveedores tecnológicos y aliados nacionales e internacionales. Esta suspensión no solo compromete la operatividad de la Secretaría, sino que también representa un daño financiero significativo para Triara, que asegura no haber recibido pagos por los servicios prestados desde enero hasta agosto de 2024.

Ante esta situación, la empresa ha solicitado a la Segob que realice el pago correspondiente y notifique a las áreas pertinentes de Telmex para reestablecer los servicios interrumpidos.

Una copia del oficio fue enviada a varias autoridades dentro de la Secretaría, incluyendo a Guillermo Ali Morán, director general de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; Antonio Pedraza, director de Infraestructura; y a altos ejecutivos de Telmex, como Héctor Slim Seade, director general, y Daniel Bernal Salazar, director jurídico. Esto sugiere que el tema ha escalado a niveles altos de gestión, reflejando la gravedad de la situación.

RESPUESTA DE TELMEX

Aunque Telmex no proporcionó detalles adicionales sobre el hecho, en declaraciones a el periódico EL UNIVERSAL, la empresa afirmó que "regularmente, cuando los clientes no cubren con su pago, se les realiza una suspensión parcial del mismo". Esta práctica es común en el sector, pero en este caso particular, la suspensión de servicios a una dependencia gubernamental ha suscitado inquietudes sobre las implicaciones para la administración pública.

La suspensión de servicios de telecomunicaciones puede tener un impacto directo en la eficiencia administrativa de la Segob, afectando procesos cruciales que dependen de la conectividad. Esto podría llevar a la Secretaría a tomar medidas urgentes para regularizar la situación y evitar interrupciones en sus funciones.