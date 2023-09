¿Telmex me puede meter a Buró de Crédito si no pago el servicio de Internet?

El tener adeudos es una presión que no es nada agradable, pues de no cumplir con tu palabra y atrasarte en el pago de las mensualidades las empresas a las que debes dinero te pueden reportar en el Buró de Crédito, esa Sociedad de Información Crediticia (SIC) más bien conocida y temida como una especie de lista negra para personas endeudadas.

Hay que tener en cuenta que con solo 36 pesos puedes descargar tu historial crediticio del Buró de Crédito, el cual puede afectar tu acceso a futuros financiamientos como préstamos del banco, así como a un crédito automotriz, hipoteca y tarjetas de crédito.

HISTORIAL CREDITICIO

Si en dado caso tienes adeudos por tus servicios de telefonía e Internet con la empresa de telecomunicaciones que provee el servicio en tu hogar, y te preocupe manchar tu historial por ello; te contamos si es verdad que una deuda con Telmex se reporta al Buró de Crédito y en qué casos puede hacerlo.

Se tiene que tener presente que son las empresas financieras las que reportan el comportamiento de pago de sus clientes al Buró de Crédito, ya sea que este es puntual siempre en sus mensualidades, si en una ocasión tuvo complicaciones para cubrir en tiempo y forma el abono o si es un cliente moroso que seguido deja pasar la fecha límite de pago.

Estas situaciones se van registrando para formar un historial que luego los bancos pueden consultar cuando les solicites un producto financiero, y si ve que eres disciplinado con tus pagos, o si, en cambio, tiendes a dejar de pagar, influirá en la decisión de aprobar o no tu solicitud, por lo que es mejor tener una buena carta de presentación en tu Reporte de Crédito especial.

¿TELMEX PUEDE METER A BURÓ?

Telmex no es una empresa financiera sino un proveedor de servicios, por lo cual no mete a Buró de Crédito por quedar debiendo el servicio de Internet, aunque cabe la posibilidad de que sí te boletine en algunos casos, cuando se trate de préstamos por medio de la entidad crediticia Inbursa o si compras con un esquema de financiamiento por medio de la plataforma Claro Shop, lo que sí se registrará y en caso de que no seas puntual dejará un antecedente de ello.

También hay otras entidades que sin ser financieras, pueden mandarte al Buró de crédito por tus adeudos y que también conviene atender a la brevedad cuando les debas dinero, como la Comisión Federal de Electricidad, si no pagas la factura de tu recibo de luz CFE; o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando incumples los pagos de un crédito fiscal, por lo que la deuda manchará tu historial, pero en estos casos no son entidades particulares, sino públicas, al ser una paraestatal la primera y una dependencia de Hacienda la segunda.