Tarjeta del Bienestar: ¿podrías perder el dinero si no lo retiras?

La Tarjeta del Bienestar, sirve para que te realicen los depósitos que te otorga el Gobierno de México.

¿Pero qué sucede cuando no se retira el dinero con el que se cuenta en la tarjeta del bienestar?

Cada bimestre, los derechohabientes reciben un pago correspondiente al apoyo del gobierno federal. Mientras unas personas deciden retirar el monto total, otros suelen dejar en el plástico el dinero. No existe motivo alguno para preocuparse de no retirar ya que, hay que considerar que se trata de una tarjeta de débito que se encuentra a nombre del beneficiario, así que no pasa nada en caso de que no se haga el retiro del dinero a lo largo de varios meses, ya que también puede usarse como cuenta de ahorro.

Si se es beneficiario de algún programa social del bienestar, es importante tener en cuenta que no es recomendable retirar todo el dinero el día que se realiza el depósito, ya que lo más seguro es que los cajeros se encuentren saturados, por lo que se puede realizar retiros cualquier otro día de forma gradual o realizar pagos directamente con la tarjeta.

Esta funciona para realizar compras, así como realizar pagos de comisiones, aunque el último solo aplica en el momento que llevas a cabo el retiro en cajeros automáticos que son ajenos al Banco del Bienestar.

En el caso de querer consultar el saldo de la tarjeta del bienestar, solo hay que ingresar a la aplicación del banco, acudir a un cajero automático cercano al hogar, o llamar al número telefónico 800 900 2000 y posteriormente, ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y fecha de nacimiento.

En el caso de tener dudas sobre el monto que se tiene en la cuenta, no hay de que preocuparse, pues el dinero queda guardado sin ningún problema en la tarjeta y se puede disponer de el cuándo se necesite.