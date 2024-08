"Soy el primer interesado en que se conozca la verdad": Titular de la Profeco aclara acusaciones de acoso sexual

Esta mañana, en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se realiza desde el Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, abordó por primera vez las acusaciones de acoso sexual y laboral en su contra, manifestando su total disposición a colaborar con las investigaciones para esclarecer la situación.

En el marco de la conferencia matutina presidencial, donde Aguilar Romero presenta la sección "¿Quién es quién en los precios de los combustibles?", el funcionario se enfrentó a las preguntas sobre las recientes denuncias realizadas por una ex secretaria particular. La mujer denunció presunto acoso por parte del titular de Profeco y presentó evidencias que, según ella, comprobarían sus acusaciones.

TITULAR DE LA PROFECO RESPONDE SOBRE LAS RECIENTES DENUNCIAS EN SU CONTRA

"Soy el primer interesado en que se conozca la verdad. He estado antes, ahora, durante y después dispuesto a colaborar para contribuir con lo que se me solicite", subrayó Aguilar Romero. Destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar la violación de derechos humanos en el caso.

El pasado 28 de junio, la CNDH emitió un informe en el que se determinó que no existían elementos para afirmar que se habían vulnerado los derechos de la denunciante. Aguilar Romero indicó que este informe fue remitido al órgano interno de control de Profeco, que está llevando a cabo su propia investigación sobre el asunto.

"De la misma manera, he tomado medidas convenientes de un despacho externo para realizar lo que a derecho corresponde en este caso", aseguró ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le instruyó a dar respuesta a las inquietudes surgidas.

El titular de Profeco reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, enfatizando su disposición a enfrentar tanto las investigaciones administrativas como las judiciales que puedan derivarse de las acusaciones. "Esperaremos las investigaciones en lo administrativo; y lo que toque en lo judicial, estaré al tanto para atener las medidas", concluyó Aguilar Romero.