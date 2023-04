¿Sorprendido por el cambio de hora? Aquí los memes del domingo de horario de verano

Además se informó a la población que debido a que en verano el día tiene más horas de luz, se generaría un importante ahorro en energía.

En México entró en vigor el 1 de abril de 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; sin embargo, 20 años antes Baja California ya lo aplicaba.

Y aunque en un inicio todos los estados de la república lo aceptaron, fue al año siguiente que Sonora, por su calidad de estado fronterizo, optó por no aplicarlo más, y posteriormente aplicó Quintana Roo.

Sin embargo, con el paso de los años, la población consideró que en realidad el horario de verano no ayudaba en nada, sólo los hacía levantar más temprano, reclamo que fue atendido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien logró que la última ocasión que se moviera el reloj fue en octubre de 2022.

Desde entonces, el país se ha regido por el horario normal, salvo algunos municipios, que adelantarán una hora el reloj.

No obstante, al parecer la tecnología le jugó una mala pasada a los ciudadanos, pues muchos se vieron sorprendidos con que despertaron con una hora adelantada en sus teléfonos celulares, lo que generó gran confusión, pero, en especial, una ola de memes, que a continuación te dejamos.

No está fallando tu teléfono, hoy hubiéramos cambiado al horario de verano adelantando 1 hora si no se hubiera eliminado en México, pero algunos dispositivos como celulares, teléfonos y servidores lo hicieron de forma automática al no recibir esta nueva adecuación en el sistema pic.twitter.com/ugoY6Ec9DC