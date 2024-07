"Son calumnias": Hijos de AMLO desmienten acusaciones en su contra a través de carta

Gonzalo y Andrés López Beltrán, hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitieron una respuesta a las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción lanzadas en su contra.

En una carta publicada esta semana en el diario La Jornada, los hermanos desmintieron categóricamente las alegaciones, calificándolas como "calumnias" y "sin sustento".

Los hijos del mandatario negaron estar involucrados en actos ilegales, refutando seis señalamientos específicos formulados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus, el diario The New York Times, y el periódico El Universal.

¿QUÉ DECÍAN LAS ACUSACIONES A LOS HIJOS DE AMLO?

Las acusaciones incluyen presunto tráfico de influencias en un contrato para la construcción del malecón de Villahermosa y la gestión de contratos a favor de la empresa Romedic con entidades gubernamentales.

Asimismo, negaron haber participado en la compraventa de un terreno en la refinería de Dos Bocas a un precio menor al comercial, así como en una supuesta red de corrupción relacionada con concesiones mineras en Oaxaca para el balasto destinado al Tren Maya y el Tren Interoceánico.

En su defensa, los hermanos López Beltrán subrayaron que las decisiones sobre el balasto recaen exclusivamente en los consorcios constructores.

En cuanto a las insinuaciones de vínculos con el narcotráfico mencionadas en un artículo del New York Times, expresaron su "desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje" ante lo que calificaron como una "cobarde e irresponsable calumnia".

Sobre sus ingresos, los hermanos detallaron que provienen del trabajo honesto de su familia y del propio, mencionando un rancho de cacao y madera en Tabasco heredado de su abuelo materno, así como una marca y tiendas de chocolate.

Finalmente, lamentaron ser utilizados como herramienta política para "golpear al proyecto político que admiramos y pertenecemos", reafirmando su compromiso con los principios de "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo".