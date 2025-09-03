Sismo de magnitud 4.4 en Manzanillo, Colima: autoridades activan protocolos de seguridad

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la noche de este miércoles un sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Manzanillo, Colima. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños graves ni personas lesionadas.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima activó de inmediato los protocolos de seguridad y realiza labores de monitoreo y verificación en distintas zonas del municipio. A través de un comunicado, Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma y seguir únicamente información oficial, evitando la difusión de rumores.

SSN reporta sismo de magnitud 4.4 con epicentro a 18 km al noreste de #Manzanillo, Colima, registrado a las 21:55 h.



La @PC_Colima activó protocolos de seguridad y continúa en monitoreo.



Se exhorta a la población a informarse solo por canales oficiales y no difundir rumores. pic.twitter.com/6e9PUPyjmO — Protección Civil Estatal Colima (@PC_Colima) September 4, 2025

¿POR QUÉ NO SE ACTIVÓ EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA?

El Sistema de Alerta Temprana Municipal no fue activado, ya que el epicentro se localizó muy cerca de la zona urbana, lo que limitó el tiempo de respuesta de dicho sistema. Aun así, brigadas de Protección Civil Manzanillo realizan recorridos preventivos para descartar posibles afectaciones.

En Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil también confirmó que el sismo fue percibido en la región de la Costa Sur, aunque de manera preliminar no se han reportado daños.

Las autoridades de ambos estados continúan con la recopilación de información para ofrecer un reporte detallado del evento.