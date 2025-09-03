  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen

La visita de Marco Rubio se da en un marco de respeto a la soberanía de México que se reconoce con la firma del acuerdo de seguridad

Sep. 03, 2025
Cooperación con Respeto a la soberanía y a la integridad territorial.
Cooperación con Respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien destacó la importancia de la cooperación con respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

“Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”, escribió en sus redes sociales.

PANORAMA

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la visita de Marco Rubio se da en un marco de respeto a la soberanía de México que se reconoce con la firma del acuerdo de seguridad que se ha trabajado durante los meses anteriores.

La agenda de la reunión incluye la cooperación en el desmantelamiento de cárteles vinculados al tráfico de fentanilo, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley, así como la atención de la migración irregular bajo un enfoque tanto humanitario como de orden público.

CLARIDAD

Asimismo, se discuten aspectos relacionados con el comercio y la prosperidad económica bilateral, en un contexto de tensiones arancelarias y presiones sobre las exportaciones mexicanas.

El encuentro se desarrolla en un ambiente descrito como “muy cordial”, en medio de un escenario marcado por los retos comunes en materia de migración, seguridad y comercio.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población
Nacional / México

Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población

Septiembre 03, 2025

La tormenta tropical, que podría intensificarse a categoría 1 entre este miércoles y jueves, amenaza con tocar tierra la mañana del viernes

Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo
Nacional / México

Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo

Septiembre 03, 2025

La institución advirtió que existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos metálicos al utilizar el prensador, lo que constituye en un riesgo

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum: ¿Cuál será su agenda en México?
Nacional / México

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum: ¿Cuál será su agenda en México?

Septiembre 03, 2025

La llegada del secretario mantuvo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a agentes estadounidenses y personal de instituciones mexicanas