CDMX tendrá día feriado por inauguración de Copa de Mundo 2026

Falta menos de un año para el arranque de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá y cuyo partido inaugural será en el Estadio Azteca (ahora Banorte) el 11 de junio.

"El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial", señaló la jefa de gobierno Clara Brugada.

También dio a conocer que en el marco de la Copa del Mundo 2026 se celebrará un torneo infantil con hasta 10 mil partidos en los barrios y colonias de la capital, destacando también una clase masiva de futbol en el Zócalo para imponer otro récord en dicha locación.

#ÚLTIMAHORA I El 11 de junio del 2026 será declarado día feriado por el #GobiernodelaCDMX, en el marco de la inauguración del Mundial: @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/7TMPJ2D0XL — Publimetro México (@PublimetroMX) September 3, 2025

EL DÍA QUE LA SEP AUTORIZÓ VER AL "TRI" EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA

No es la primera vez que el gobierno se involucra en el deporte. Recordemos que, en el Mundial de Sudáfrica 2010, la SEP autorizó ver en las escuelas el debut del TRI en la Copa del Mundo ante la anfitriona de ese Mundial.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que también se realizarán festivales futboleros en las 16 alcaldías para que los turistas extranjeros y mexicanos conozcan más de la cultura de la capital del país además de que puedan distribuirse a lo largo y ancho de la Ciudad de México y no se queden en un solo lugar.