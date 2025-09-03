  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

CDMX tendrá día feriado por inauguración de Copa de Mundo 2026

El evento paralizará a la capital del país, donde se espera una derrama económica millonaria

Sep. 03, 2025
A la par habrá otros eventos para promover la práctica del deporte.
A la par habrá otros eventos para promover la práctica del deporte.

Falta menos de un año para el arranque de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá y cuyo partido inaugural será en el Estadio Azteca (ahora Banorte) el 11 de junio.

 "El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial", señaló la jefa de gobierno Clara Brugada.

También dio a conocer que en el marco de la Copa del Mundo 2026 se celebrará un torneo infantil con hasta 10 mil partidos en los barrios y colonias de la capital, destacando también una clase masiva de futbol en el Zócalo para imponer otro récord en dicha locación. 

EL DÍA QUE LA SEP AUTORIZÓ VER AL "TRI" EN EL MUNDIAL DE SUDÁFRICA

No es la primera vez que el gobierno se involucra en el deporte. Recordemos que, en el Mundial de Sudáfrica 2010, la SEP autorizó ver en las escuelas el debut del TRI en la Copa del Mundo ante la anfitriona de ese Mundial.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que también se realizarán festivales futboleros en las 16 alcaldías para que los turistas extranjeros y mexicanos conozcan más de la cultura de la capital del país además de que puedan distribuirse a lo largo y ancho de la Ciudad de México y no se queden en un solo lugar.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen
Nacional / México

Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen

Septiembre 03, 2025

La visita de Marco Rubio se da en un marco de respeto a la soberanía de México que se reconoce con la firma del acuerdo de seguridad

Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población
Nacional / México

Huracán Lorena: Gobierno activa medidas de prevención y emite recomendaciones para la población

Septiembre 03, 2025

La tormenta tropical, que podría intensificarse a categoría 1 entre este miércoles y jueves, amenaza con tocar tierra la mañana del viernes

Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo
Nacional / México

Profeco advierte sobre utensilio defectuoso de IKEA; así puedes devolverlo

Septiembre 03, 2025

La institución advirtió que existe la posibilidad de que se desprendan fragmentos metálicos al utilizar el prensador, lo que constituye en un riesgo