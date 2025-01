Sinaloa reporta 150 casos de Metapneumovirus

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que hasta el momento se han detectado 150 casos de metapneumovirus en la entidad, pero descartó que esta situación represente un riesgo para la población.

Aclaró que no se ha registrado ninguna defunción vinculada a este virus y subrayó que se trata de un virus que ya es conocido en México y en Sinaloa, por lo que no hay motivo de preocupación.

El metapneumovirus es un virus respiratorio que, aunque puede provocar síntomas similares a los de un resfriado o gripe, no es considerado nuevo ni en el país ni en la región. De acuerdo con González Galindo, esta es una enfermedad que se detecta a través de un proceso de descarte de otros virus respiratorios más comunes, como el Covid-19 o el neumococo.

"El metapneumovirus no es un virus nuevo para México ni para Sinaloa. De hecho, tenemos alrededor de 150 casos registrados en la entidad, pero esto no es algo que deba alarmar a la población. No se ha registrado ninguna defunción por este virus, y no hay razón para pensar que esté causando un brote significativo", explicó el secretario de Salud.

ASÍ ES EL PROCESO DE DETECCIÓN

El secretario detalló que cuando un paciente llega con síntomas de gripe o neumonía, se le realizan pruebas para descartar los virus más comunes, como el Covid-19, la influenza o el neumococo.

Si los resultados son negativos, se continúa con la investigación para identificar otros posibles virus, como el metapneumovirus, que es identificado en las pruebas de laboratorio.

González Galindo recordó a la ciudadanía que es fundamental acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, ya que esto permite un diagnóstico temprano y la aplicación de tratamientos adecuados.

"Es muy importante que, ante cualquier cuadro respiratorio, la gente acuda a atención médica. Si bien no hay motivos para alarmarse, sí es crucial que las personas reciban el tratamiento adecuado", concluyó el funcionario.

Con estas declaraciones, la Secretaría de Salud de Sinaloa busca evitar el pánico en la población y fomentar la prevención, al tiempo que se mantiene atenta ante cualquier cambio en la situación epidemiológica.