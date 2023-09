¿Sientes que no eres feliz? estos son los hábitos que te lo impiden según Harvard

Según la psicología, la felicidad es un estado de ánimo que brinda bienestar y sensaciones positivas a la vida que llevamos, dándole un significado por el cual seguir, sea cual sea la meta que se persiga.

No existe una fórmula específica que deba seguirse para alcanzarla, sin embargo, puedes estar repitiendo hábitos que te deprimen, ya sea de forma consciente o inconscientemente.

De acuerdo con información de Psychology Today, la felicidad está influenciada por cuestiones genéticas, circunstancias de la vida, logros, relaciones sociales, estabilidad económica, entre otros. Todos estos aspectos repercuten a diversos niveles, dependiendo de cuál es la prioridad que se le da individualmente a cada uno de ellos.

Las siguientes pequeñas acciones podrían ser responsables de que no alcances a sentirte en total estado de plenitud. Si te has preguntado por qué no eres feliz, estos son cinco hábitos que te impiden ser feliz, según revela un estudio de Harvard.

1. No procurar tus relaciones personales

Un estudio realizado por Harvard reveló que las relaciones personales cercanas provocan felicidad en las personas, incluso más que cuestiones relacionadas al dinero o el éxito. La razón por la que se considera como un aspecto indispensable para tener una vida feliz, es que son estos vínculos los que brindan una especie de "protección" ante las dificultades que se presentan.

2. Vivir sin disfrutar

El artículo de investigación sugiere que estar constantemente divagando sobre el futuro, sin disfrutar del momento, puede dar paso a que se generen sentimientos de infelicidad y frustración por la preocupación de cosas que no es posible descifrar si pasarán.

3. Postergar cuestiones sobre tu salud

Este hábito está plenamente ligado con el bienestar que se menciona en las definiciones de lo que es la felicidad, por lo que priorizar la salud física es igual de importante que la mental y viceversa. El estudio de Harvard retoma al autor George Vaillant, quien menciona que los factores relacionados al ser feliz son: mantener un peso saludable, realizar actividad física y evitar o reducir el consumo de tabaco y alcohol.

4. Dedicar todo tu tiempo al trabajo

Aunque para muchas personas el éxito laboral y profesional suma a su felicidad, esta no debe ser la única meta que se persiga ni el motivo prioritario para vivir. Sumado al esfuerzo al que es sometido al cuerpo en jornadas extenuantes de trabajo o estudio, dedicar todo nuestro tiempo a este tipo de actividades va mermando otros ámbitos de la vida, relegando las relaciones personales y la atención a la salud.

5. No dormir lo suficiente

Este es uno de los hábitos que deprimen que cometemos la gran mayoría de las personas desde la juventud. Muchas veces sin detenernos a pensar en cuáles son las implicaciones que tiene la falta de descanso con la constante sensación de "no ser felices".

También se relaciona con la calidad de vida y el bienestar que se necesita para alcanzar un estado de plenitud. Ya que si se descuida algo tan fundamental como el sueño, en consecuencia podrían presentarse alteraciones en el cerebro y, por ende, dar paso a sentimientos de tristeza, irritabilidad o malestar.