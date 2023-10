Si vendo mi auto, ¿tengo que declararlo ante el SAT?

El comprar un nuevo auto es uno de los objetivos principales de las personas, pues esto facilita la realización de diversas actividades como acudir al trabajo o la escuela, sin embargo, es normal que con el pasar de los años, las personas decidan venderlo para comprar uno mejor, pero, ¿Se tiene que declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar esa compra?

En México es muy común que las personas decidan vender vehículos usados ya sea con amigos o familiares, quienes en la mayoría de las veces suelen realizar el pago con una transferencia bancaria, lo que podría resultar con graves consecuencias en el SAT.

¿TENGO QUE DECLARAR POR VENDER MI AUTO?

Según lo expresa el Régimen de Enajenación de Bienes toda transmisión de bienes por parte de una persona física deberá ser declarada ante el SAT, por lo que respondiendo a la pregunta, sí, es una obligación ciudadana informar a este órgano administrativo la venta de tu vehículo.

Es por ello que al momento de vender un auto deberás informar al SAT, pero no te preocupes, esto no significa que debas pagar una cantidad enorme de impuestos, de hecho, bajo ciertas características no deberías hacer pago alguno.

EXCEPCIÓN

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta no se debe pagar la venta de bienes cuando la diferencia entre el ingreso por la venta y el costo de adquisición no es mayor a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En el caso de que tu vehículo no sobrepase el valor señalado, únicamente tendrás que informar al SAT la venta, pero en caso de excederlo, deberás pagar el impuesto correspondiente, o de lo contrario serás acreedor a una multa.

¿QUÉ PASA SI NO NOTIFICO AL SAT?

Notificar la venta de un auto usado es obligatorio, por lo que en caso de no hacerlo puedes ser multado o auditado, además de generar recargos.

Si no cumples con tus obligaciones fiscales puedes tener consecuencias más allá de las multas, ya que el SAT puede informar a las instituciones bancarias sobre el incumplimiento de tus pagos, lo que afectará tu historial crediticio e imposibilitará que obtengas un préstamo.