Sheinbaum y FGR aclaran que capitán de Marina no tenía acusación directa por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó públicamente la muerte del capitán de la Secretaría de Marina (Semar), Abraham Jeremías "N", quien fue hallado sin vida en el puerto de Altamira, Tamaulipas, y cuyo caso fue confirmado como un suicidio.

Durante la conferencia matutina de este martes 9 de septiembre, la mandataria expresó sus condolencias a la familia del marino y destacó el respaldo a la Armada de México tras este hecho:

"Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia", declaró.

A su vez, aclaró que el capitán no tenía una acusación directa por los hechos relacionados con el denominado "huachicol fiscal", sino que las investigaciones apenas se encontraban en curso.

FGR DECLARA QUE CAPITÁN NO ESTABA VINCULADO CON RED DE HUACHICOL

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, coincidió en que no existía certeza de la participación del capitán en el esquema de importación ilegal de combustibles, por lo que pidió esperar el avance de las indagatorias antes de señalar responsabilidades.

La Secretaría de Marina-Armada de México emitió un comunicado en la red social X, donde lamentó profundamente el fallecimiento de uno de sus elementos, y reiteró su solidaridad con familiares, compañeros y amigos.

Además, aseguró que se brindarán los apoyos necesarios y que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

SHEINBAUM EXPRESA SU APOYO A LA MARINA

En su intervención, Sheinbaum defendió la integridad de la Marina, subrayando que se trata de una de las instituciones con mayor reconocimiento social.

"El que haya uno, dos o tres elementos involucrados en un hecho lamentable no deslegitima a la institución; al contrario, habla de su integridad que esté participando en la investigación junto con la FGR", indicó.

El contexto de esta muerte ocurre mientras un juez federal vinculó a proceso este mismo martes al vicealmirante Manuel Roberto "F" y a nueve marinos más, acusados de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos en Tamaulipas.

Sheinbaum cerró su postura señalando que este caso, aunque doloroso, debe servir para fortalecer la confianza en las Fuerzas Armadas y garantizar que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.