Nacional / México

Horóscopo de Mhoni Vidente del 9 de septiembre: ¿la suerte estará de tu lado hoy? ¡Descúbrelo!

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar este día

Sep. 09, 2025
Horóscopo de Mhoni Vidente

Averigua lo que los astros guardan para ti de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente. No pierdas esta oportunidad y descubre qué te depara el destino con el horóscopo de este día.

La destacada astróloga ha desvelado sus pronósticos para todos los signos del zodiaco, proporcionando una orientación para empezar de lo mejor esta jornada.

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE HOY 9 DE SEPTIEMBRE

Aries

La carta del Diablo marca tu día. Es momento de tomar decisiones valientes en el trabajo, pero sin revelar de más tus planes ni rodearte de personas negativas. Por la tarde podría llegar una sorpresa en lo laboral.

  • Color: rojo
  • Números de la suerte: 06, 15, 37
  • Día favorable: martes
Tauro

La Justicia ilumina tu jornada. Organiza documentos, cierra trámites pendientes y pon en orden tu economía. Es buen momento para planear viajes familiares y recibir noticias alentadoras en lo laboral.

  • Color: azul intenso
  • Números de la suerte: 05, 09, 32
  • Día favorable: domingo
Géminis

El Mundo se abre ante ti con nuevas oportunidades. Podrías recibir un ascenso o una propuesta de viaje. Evita distracciones y comentarios ajenos. Tu claridad mental será tu mejor aliada.

  • Color: blanco
  • Números de la suerte: 06, 11, 28
  • Día favorable: jueves
Cáncer

El Mago te recuerda que todo lo que pidas puede llegar. Este martes favorece los deseos y manifestaciones. Puede aparecer un regalo o un avance sentimental. También es momento de escuchar tu intuición.

  • Color: plata
  • Números de la suerte: 04, 13, 17
  • Día favorable: viernes
Leo

Con el Carruaje avanzas decidido. Hoy es ideal para iniciar proyectos o hacer cambios en tu imagen. Tu carisma está en su punto más alto.

  • Color: dorado
  • Números de la suerte: 03, 08, 34
  • Día favorable: martes
Virgo

El Sol brilla en tu camino. Es un martes perfecto para resolver temas migratorios, disfrutar en familia y valorar tus logros personales. Tu energía se expande y te llena de optimismo.

  • Color: amarillo
  • Números de la suerte: 07, 14, 29
  • Día favorable: miércoles
Libra

La Estrella guía tu jornada. Puedes recibir propuestas laborales o sentimentales que te harán destacar. Confía en tu intuición y no dudes de lo que sientes.

  • Color: rosa
  • Números de la suerte: 02, 10, 33
  • Día favorable: lunes
Escorpio

La Luna despierta tu lado espiritual. Es un buen momento para sanar, cerrar ciclos y meditar. Procura mantener la calma y evitar discusiones.

  • Color: negro
  • Números de la suerte: 01, 12, 30
  • Día favorable: jueves
Sagitario

El Sol llena tu día de vitalidad. Hoy brillarás con liderazgo y tu talento será reconocido. Una llamada inesperada podría darle un giro especial a tu jornada.

  • Color: naranja
  • Números de la suerte: 09, 18, 27
  • Día favorable: domingo
Capricornio

El Emperador te da fuerza y control. Aprovecha para organizar tu tiempo, pensar en inversiones y mantener firmeza en tus decisiones.

  • Color: gris
  • Números de la suerte: 03, 16, 28
  • Día favorable: martes
Acuario

La Templanza te regala equilibrio. Es un día favorable para reconciliaciones, acuerdos importantes y procesos de sanación personal. Evita caer en excesos.

  • Color: celeste
  • Números de la suerte: 05, 17, 22
  • Día favorable: sábado
Piscis

La Torre anuncia cambios importantes. Podrías recibir una revelación que transforme tu vida, pero será clave en tu crecimiento personal.

  • Color: morado
  • Números de la suerte: 08, 19, 26
  • Día favorable: jueves
Brayam Chávez
