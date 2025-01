Sheinbaum responde a la polémica de Carlos Slim y Elon Musk

La mandataria de México garantizó que no hay ninguna investigación y subrayó la relevancia de no especular tras la publicación del empresario en X

Por: Brayam Chávez

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Publimetro México puso en duda la polémica provocada por Elon Musk, quien recientemente publicó en su plataforma social X una publicación que relaciona a Carlos Slim con el tráfico de drogas, sin proporcionar evidencias.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE SHEINBAUM?

Sheinbaum contestó a la pregunta indicando que es incorrecto y que no hay pruebas que respalden tales acusaciones, reduciendo la respuesta de Musk y subrayando la relevancia de no especular sin bases sólidas.

"¡Es falso! No vamos a permitir que se le etiquete y que se le asocie con el tema del narcotráfico", declaró Claudia Sheinbaum.

El conflicto surgió cuando Musk publicó un artículo en Wall Street Mav, el cual referenciaba un artículo de The New York Times denominado "How Labeling Cartels "Terrorists" Could Hurt the U.S. Economy". Este informe alerta acerca de los potenciales impactos adversos que podría generar la categorización de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas foráneas, propuesta por la gestión de Trump.

Además, la presidenta insistió en que no existen investigaciones contra el empresario mexicano, por lo que criticó que se haya vinculado al empresario con el crimen organizado sin más razones.

"Tan es falso que no hay ninguna investigación en ninguna parte del mundo": @Claudiashein responde a polémica entre Elon Musk y Carlos Slim pic.twitter.com/RfSn3FI6Uu — Publimetro México ? (@PublimetroMX) January 24, 2025

¿QUÉ ES LO QUE DIJO ELON MUSK SOBRE CARLOS SLIM?

El mensaje compartido de Musk proponía que Slim, quien posee una riqueza de más de 70 mil millones de dólares y tiene una participación en The New York Times, podría tener conexiones con el delito organizado. Musk simplemente acompañó el post con un emoji de monóculo, provocando una avalancha de respuestas en las redes sociales.

En 2009, Slim, uno de los hombres más adinerados de México, obtuvo una participación en el New York Times, aunque en la actualidad solo tiene el 8% de las acciones de Clase A, lo que le otorga influencia, pero no tiene control editorial sobre el medio.

Hasta ahora, Slim no ha reaccionado de manera pública a las sugerencias, mientras que especialistas sugieren que estas declaraciones pueden impactar las relaciones económicas y diplomáticas entre México y Estados Unidos.