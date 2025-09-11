Sheinbaum lamenta tragedia por explosión de pipa de gas en Iztapalapa y asegura total apoyo a las víctimas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este jueves su solidaridad con las familias afectadas por la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, un siniestro que ha conmocionado al país por la magnitud de los daños humanos y materiales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que desde las primeras horas se desplegó un operativo de emergencia encabezado por el gabinete de salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo la dirección de Laura Velázquez.

LESIONADOS Y FALLECIDOS POR LA EXPLOSIÓN EN IZTAPALAPA

El accidente, ocurrido la mañana del miércoles 10 de septiembre, dejó hasta el momento cuatro personas fallecidas y un saldo de 90 lesionados, de los cuales 10 ya fueron dados de alta tras recibir atención médica.

"Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a los familiares que perdieron a una persona. Vamos a estar muy pendientes", declaró la mandataria, subrayando la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que los lesionados se encuentran distribuidos en diversos hospitales de la capital, donde reciben atención prioritaria.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, detalló que, gracias al trabajo del personal médico, varias víctimas han mostrado evolución favorable, aunque la situación sigue siendo delicada para muchos heridos.

IMÁGENES DEL TRÁGICO ACCIDENTE IMPACTAN AL PAÍS

En redes sociales comenzaron a circular impactantes videos en los que se observa el momento exacto de la explosión del camión, así como varios vehículos envueltos en llamas.

En las imágenes también aparecen personas heridas que caminaban en busca de ayuda con la ropa completamente chamuscada. Un caso que conmovió a la opinión pública fue el de una mujer lesionada que, según testigos, cubrió con su cuerpo a su nieta para protegerla del fuego.

YA SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN EN IZTAPALAPA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya investiga el accidente. De acuerdo con los primeros reportes, la pipa habría volcado, lo que ocasionó la explosión y una fuerte onda expansiva que dañó vehículos cercanos.

Además, la institución señaló que trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con el fin de determinar si la empresa propietaria del camión cumplía con las regulaciones correspondientes.

Sheinbaum reiteró que su gobierno, en coordinación con las autoridades capitalinas y del Estado de México, respaldará a las familias en todo lo necesario. "Vamos a estar de manera explícita acompañando a todos los que resultaron afectados en este accidente", aseguró.

La explosión en Iztapalapa, considerada una de las más graves registradas en la capital en los últimos años, ha generado un profundo impacto social.

Vecinos de la zona relataron que la onda expansiva provocó daños en viviendas y comercios, mientras que equipos de protección civil continúan con labores de evaluación de riesgos.