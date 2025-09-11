Ana Daniela, estudiante de la UNAM, sigue desaparecida tras explosión de pipa en Iztapalapa

Tras la tragedia ocurrida la tarde del miércoles 10 de septiembre en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, quien hasta el momento sigue sin ser localizada pese a que sus pertenencias fueron encontradas en el lugar de la explosión.

El caso de Ana Daniela se volvió viral luego de que cámaras captaran el instante en que un elemento de Protección Civil, Francisco Bucio, encontró su celular parcialmente calcinado entre los escombros. Justo en ese momento entró una llamada, lo que permitió establecer contacto con los familiares de la joven y alertarlos de que había sido víctima del accidente.

ANA DANIELA, ESTUDIANTE DE LA UNAM, SIGUE DESAPARECIDA

Aunque se informó que Ana Daniela no estaba en el sitio porque probablemente había sido trasladada a un hospital, hasta ahora sus padres y allegados no han podido dar con su paradero. De acuerdo con testimonios, la estudiante se dirigía a la universidad a bordo de un Uber cuando la potente explosión alcanzó el vehículo.

La FES Cuautitlán confirmó a través de sus redes sociales que la joven forma parte de la carrera de Ingeniería en Alimentos y expresó su respaldo institucional a los familiares, con quienes ya estableció contacto.

En redes sociales, sus seres queridos han lanzado llamados de auxilio para dar con la estudiante. "Seguimos sin tener certeza de dónde está, hay mucha información al aire, pero en los hospitales que nos han referido no está... Pls ayúdenos a llegar a quienes pudieron trasladarla para saber a cuál la llevaron", escribió Erika Toledo, prima de Ana Daniela.

Por su parte, Bryan Ramos, quien se identificó como novio de la joven, compartió en Facebook fotografías y datos de Ana Daniela: mide 1.68 metros, pesa alrededor de 66 kilos y tiene el cabello negro. También relató que han recorrido varios hospitales sin obtener información certera.

SALDO OFICIAL DE LA EXPLOSIÓN

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el saldo del accidente es de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales 10 ya fueron dadas de alta. Se difundió además una lista con los nombres de las víctimas y los hospitales donde reciben atención médica.

Mientras tanto, la familia Barragán Ramírez continúa la búsqueda desesperada de Ana Daniela, esperando que pronto pueda confirmarse su localización y estado de salud.