Empresa dueña de pipa que explotó en Iztapalapa asume responsabilidad legal del trágico accidente

La empresa transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó en la alcaldía Iztapalapa, informó que asumirá la responsabilidad legal y social por el trágico accidente ocurrido en el puente La Concordia, el cual dejó hasta el momento seis personas fallecidas y más de veinte lesionadas.

"Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido", señaló Silza en un comunicado, donde reconoció que la unidad involucrada en el siniestro forma parte de su parque vehicular.

PÓLIZAS DE SEGURO DE LA EMPRESA SILZA

La compañía explicó que, tras el estallido, se activaron protocolos de apoyo a las familias afectadas, así como las pólizas de seguro correspondientes para cubrir los daños ocasionados.

Entre estas se encuentran: la póliza de responsabilidad civil por uso y manejo de gas LP, con vigencia hasta noviembre de 2025.

Otra póliza de responsabilidad civil por daños a terceros contratada con la empresa Qualitas, vigente hasta diciembre de 2025; y la póliza de responsabilidad civil de transportistas contratada con AXXA Seguros, válida hasta noviembre de 2025.

NÚMERO DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN EN IZTAPALAPA

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, encabezada por Myriam Urzúa, la cifra de víctimas mortales aumentó a seis. Además, 23 personas se encuentran en estado crítico, con quemaduras que abarcan entre el 50 y 70 por ciento de su cuerpo, mientras que otras presentan daños todavía más graves.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, compartió la lista de heridos junto con los hospitales a los que fueron trasladados y habilitó el número telefónico 55 5683 2222 para brindar información a familiares de los lesionados.

¿QUÉ ORIGINÓ LA EXPLOSIÓN DE LA PIPA DE GAS?

Según los primeros peritajes, la tragedia se originó tras la volcadura de la pipa, lo que provocó una fuga de combustible que derivó en la explosión. La onda expansiva alcanzó a automovilistas, peatones y unidades de transporte público, dejando vehículos completamente calcinados.

En redes sociales circulan videos donde se aprecia la magnitud del siniestro y a personas atrapadas en medio del fuego. La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades, mientras que Silza asegura que colaborará plenamente con las autoridades y con las familias afectadas.