Celular chamuscado en explosión de pipa de gas ayudó a la localización de familiares de alumna de la UNAM

Luego de la explosión de una pipa cargada con 49 mil litros de gas LP en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, las labores para despejar el área y atender a los lesionados desencadenó en un hecho casi milagroso.

Como se informó, el incidente dejó un saldo de 3 muertos y 57 heridos, 19 de los cuales están en estado grave, informó en conferencia de prensa Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

EL MILAGRO DEL CELULAR CHAMUSCADO

Sin embargo, lo que pareciera un hecho extraordinario en medio de la tragedia ocurrió cuando un elemento de Protección Civil que buscaba víctimas, encontró las pertenencias de una joven.

Eran una mochila quemada en cuyo interior estaban las credenciales de Ana Daniela Barragán, que la acreditaban con estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero lo más extraordinario fue que entre lo quemado encontraron su celular.

Este, milagrosamente, funcionaba, ya que empezó a recibir una llamada; Francisco Bucio, efectivo de PC capitalina, tomó el celular y contestó: del otro lado la voz de un hombre, Raymundo Barragán, padre de la chica, la estaba buscando.

El elemento le respondió que había un accidente, y dijo: "El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar", relató al padre, quien permanecía en incertidumbre.

Luego, Francisco Bucio se comprometió a ir al Hospital Morelos a revisar si en la lista de lesionadas estaba la joven y confirmar si Ana Daniela estaba entre ellas, y luego tomó el número de teléfono del afligido padre.

Después contactó con la mamá de la universitaria, quien también estaba angustiada y sin comprender la magnitud del accidente. Bucio le dio razón y le aseguró: "Ya me habló su papá, el señor Raymundo Barragán. Vamos a localizar dónde está ella y me comunicaré con ustedes".

Sin embargo, la madre de Ana Daniela seguía confundida, por lo que le detalló lo ocurrido: "Hubo un incidente, el celular está junto a sus pertenencias, credenciales de la universidad. Hay varios lesionados, pero no sabemos aún dónde está ella".

Como se recordará, el estallido abarcó enormes proporciones, e incendiándose la nube de gas, quemando todo a su paso, llevándose a transeúntes y automovilistas.