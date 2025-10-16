Sheinbaum exige respeto a la soberanía de Venezuela, tras autorización de Trump a la CIA para operar en ese país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió este jueves que se respete la soberanía de Venezuela, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara haber autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano y estudiar posibles ataques terrestres contra el narcotráfico.

"Autodeterminación de los pueblos, no al injerencismo y la invasión. No solamente es por convicción, sino porque así está establecido en nuestra Constitución", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre las acciones del gobierno estadounidense en el país sudamericano.

DECLARACIONES DE SHEINBAUM TRAS AUTORIZACIÓN DE TRUMP

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Ayer, Trump defendió los ataques con misiles a embarcaciones que, según su administración, estaban vinculadas al narcotráfico en el Caribe, y adelantó que su estrategia militar podría extenderse a tierra firme.

"Lo hemos frenado casi por completo por mar. Ahora lo frenaremos por tierra", dijo el exmandatario desde el Despacho Oval.

El republicano también confirmó que autorizó a la CIA a operar en Venezuela, asegurando que los líderes del país "han vaciado sus cárceles para enviar presos a Estados Unidos" y los acusó de traficar droga hacia territorio estadounidense. No obstante, cuando fue interrogado sobre si había dado luz verde a la eliminación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se limitó a responder que sería "ridículo" contestar esa pregunta.

GOBIERNO DE VENEZUELA

Por su parte, el Gobierno de Venezuela expresó su "extrema alarma" ante las declaraciones de Trump y consideró el uso de la CIA como "una amenaza" que forma parte de maniobras para legitimar una operación de cambio de régimen.

"Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela", señaló el Ejecutivo venezolano en un comunicado.

Ante ello, Caracas anunció que elevará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante el secretario general António Guterres, con el objetivo de exigir una rendición de cuentas al Gobierno de Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que eviten una escalada militar en el Caribe.