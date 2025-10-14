Trump aparece en la portada de la revista TIME pero critica la foto: "Es realmente mala"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acaparar titulares este martes luego de reaccionar a su aparición en la portada de la revista Time, publicada tras el alto al fuego entre Israel y Hamás.

TRUMP MOLESTO POR LA FOTO QUE ELIGIÓ LA REVISTA TIME

Aunque el mandatario expresó su satisfacción por el reconocimiento, no ocultó su descontento con la fotografía elegida, asegurando que el medio "le borró el pelo" y calificando la imagen como "realmente mala".

La portada en cuestión muestra un primer plano contrapicado del republicano, con los rayos del sol iluminando su cabeza y creando un halo blanco sobre su característico peinado.

En la imagen, Trump viste una americana azul, camisa blanca y corbata roja, en una clara alusión a los colores de la bandera estadounidense. Sin embargo, el presidente no se mostró nada conforme con la toma.

"Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han borrado el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña.

¡Muy raro!", publicó en su red social Truth Social. Añadió también que nunca ha sido fan de las fotos tomadas desde ángulos bajos y cuestionó las intenciones detrás de la elección: "¿Qué están haciendo y por qué?".

TIME DESTACA LABOR DE TRUMP PARA LA PAZ EN GAZA

Pese a la controversia por la imagen, la edición de Time destaca los recientes logros diplomáticos de Trump en Medio Oriente. Bajo el titular "Su triunfo", la publicación elogia su papel en el acuerdo de paz firmado en Gaza, resaltando su liderazgo durante las negociaciones.

El ex primer ministro israelí Ehud Barak incluso escribió un artículo titulado "El líder que Israel necesitaba", reconociendo la influencia de Trump en la firma del pacto.

El presidente estadounidense viajó recientemente a Israel y Egipto, donde participó en la Cumbre de la Paz y se reunió con familiares de rehenes israelíes. Desde su cuenta oficial, Trump celebró los resultados:

"He conseguido mucho en Israel y Egipto. Mucho trabajo, pero no lo querría de otra manera. La parte más importante es: ¡Paz en Oriente Medio!".

La portada de Time no solo simboliza un reconocimiento internacional a su gestión, sino que también refleja la dualidad constante en torno a su figura: mientras algunos lo elogian por sus logros diplomáticos, otros se enfocan en sus reacciones mediáticas, fieles al estilo directo y controvertido que ha caracterizado toda su carrera política.