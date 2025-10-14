Proponen a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció su decisión de volver a nominar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz 2026, tras reconocer su intervención durante la reciente cumbre de líderes mundiales sobre Gaza, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Sharif defendió la nominación hacia el presidente de Estados Unidos.

MINISTRO DE PAKISTÁN PROPONE A TRUMP PARA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Sharif argumentó la nominación diciendo que "la prioridad más importante para Pakistán era el cese inmediato de la campaña genocida impuesta en Gaza" y agradeció a Trump "por prometer que la detendría y cumplir esa promesa".

"El pueblo palestino y su libertad, dignidad y prosperidad seguirán siendo una preocupación central para Pakistán", añadió el mandatario, reiterando el compromiso de su país con la creación de un Estado palestino "viable, con las fronteras previas a 1967 y Al Quds Al Sharif como capital".

Durante su intervención en Egipto, Sharif elogió a Trump y lo calificó como "el candidato más genuino y maravilloso" para recibir el Nobel de la Paz. "Sinceramente creo que es el candidato más genuino, ya que ha traído no solo la paz al sur de Asia, sino que está logrando la paz en Gaza, salvando millones de vidas en Oriente Medio", expresó el primer ministro, acompañado del presidente estadounidense.

No es la primera vez que Sharif propone a Trump para este galardón. En mayo pasado, el líder pakistaní ya lo había nominado por su papel mediador en la crisis entre India y Pakistán, que llegó a poner a ambas potencias nucleares al borde de un enfrentamiento directo.

Sharif insistió en que sin la intervención del mandatario estadounidense "la guerra habría escalado a un nivel tal que nadie habría quedado para contarlo". Al cierre de su discurso, agradeció personalmente a Trump y afirmó: "Creo que usted es el hombre que este mundo necesitaba más en este momento. El mundo siempre le recordará como el hombre que lo hizo todo posible para detener siete, y hoy, ocho guerras".

La nominación mantiene abierto el debate sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos internacionales, mientras el proceso para el Nobel de la Paz 2026 apenas comienza.