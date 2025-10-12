Encuentran enmaletada a famosa influencer surcoreana. Acababa de terminar un en vivo

La vida terminó trágicamente para una joven influencer de Corea del Sur, quien fue encontrada sin vida dentro de una maleta luego de hacer un en vivo a través de sus redes sociales.

Se trata de la creadora de contenido Yoon Ji-ah, cuyo cadáver fue abandonado en las inmediaciones de un bosque, en las montañas de Muju, de la provincia de Jeolla del Norte.

De acuerdo con las autoridades, hacía unos minutos que la joven había realizado una transmisión en vivo para sus seguidores; una de sus redes más concurridas era TikTok, en la que tenía más de 354 mil fans.

El ataque a Yoon Ji-ah se registró el 11 de septiembre, cuando al término de la transmisión fue estrangulada hasta la muerte; de acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró a 30 minutos de que terminara su live desde la isla de Yeongjong, en Incheon, a aproximadamente tres horas en carro de donde el cuerpo fue encontrado.

De la investigación se desprendió que la joven creadora de contenidos había sido abordada al término de la transmisión, cuando ella iba de camino a casa o en medio de la ciudad.

Yoon Ji-ah compartía en sus cuentas contenido de entretenimiento y modas, por lo que cuando se dio a conocer su muerte, sus seguidores lamentaron su asesinato.

Por otra parte, las indagatorias apuntan a un fan ViP de Yoon, una persona que hacía generosos donativos a su canal; se identificó con el apellido Choi, quien cuenta con 50 años.

Choi aseguró ser ejecutivo ejecutivo de una empresa de tecnología surcoreana, quien se acercó a la influencer con una presunta colaboración comercial para que aumentara su número de seguidores.

Su nombre de identificación en las plataformas de transmisión en vivo era “Gato Negro”, y se destacaba por ser un “fan VIP”.

Se informó que un día antes del crimen, se vio a Choi arrodillado delante de la influencer; luego se le vio arrastrando una maleta desde su casa; de ahí se paseó por distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a la madre de Yoon Ji-ah, quien está devastada por la tragedia, contó que el detective responsable de la investigación le confirmó que las cámaras de seguridad captaron a su hija en el momento exacto en que fue obligada a regresar al coche.

Finalmente, tras la autopsia, se determinó que la chica había sido estrangulada intencionalmente.