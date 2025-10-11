  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Helicóptero pierde el control y cae en Huntington Beach, California

El incidente ha generado gran conmoción entre vecinos y turistas de este popular destino del sur de la ciudad

Oct. 11, 2025
Helicóptero pierde el control y cae en Huntington Beach
Helicóptero pierde el control y cae en Huntington Beach

Un accidente aéreo generó alarma este mediodía en Huntington Beach, California, cuando un helicóptero perdió el control y se estrelló cerca de la playa, afectando tanto a personas a bordo como a transeúntes en tierra.

PERSONAS RESULTAN HERIDAS

De acuerdo con el Departamento de Bomberos local, dos de los heridos viajaban dentro del helicóptero al momento del accidente, mientras que tres más se encontraban en tierra y fueron alcanzadas por los restos de la aeronave o por el impacto del siniestro. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, y hasta el momento se reportan en condición estable.

Testigos compartieron videos en redes sociales donde se aprecia cómo la aeronave pierde altitud de manera abrupta, provocando una gran nube de polvo y escombros al estrellarse contra varias palmeras antes de caer en una zona residencial. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, paramédicos y policías, llegaron rápidamente para controlar un pequeño incendio y atender a las víctimas.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado investigaciones para determinar las causas del accidente, que podrían estar relacionadas con una falla mecánica o un error humano.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Las autoridades de Huntington Beach solicitaron a la población evitar la zona mientras continúan las labores de limpieza y peritaje. El incidente ha generado gran conmoción entre vecinos y turistas de este popular destino del sur de California.

Brayam Chávez
