VIDEOS | Así se vivió el fuerte sismo que sacudió el sureste de Filipinas; emiten alerta de tsunami

Cuando en aquel lado del mundo ya es viernes 10 de octubre, el día no empezó bien, ya que un potente sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter, sacudió Filipinas. Por si faltara otra cosa, esto activó para la región la alerta de tsunami.

El terremoto ocurrió a las 9:30 horas, tiempo de ese país, a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Manay, ubicada en la segunda isla más grande del archipiélago, la región de Mindanao.

Reporte de víctima y daños tras el fuerte sismo de 7.4 que sacudió cerca de Davao, Filipinas. #lindolph #earthquake

brigadaph pic.twitter.com/eJsRJuZHRg — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) October 10, 2025

De acuerdo con la información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento telúrico se generó a una profundidad de 58 kilómetros y a 20 kilómetros de la ciudad de Santiago.

A raíz de la fuerte sacudida, el servicio sismológico filipino recomendó a la población de la zona costera que evacuaran las ciudades hacia terreno elevado, por la amenaza de tsunami.

El sismo se registra 10 días después de que otro de magnitud 6.9 azotara la Isla de Cebú, en el centro del país y que dejó como saldo 74 personas sin vida.

Las redes sociales se han inundado con videos que consigna la potencia del fenómeno geológico, además del fallecimiento de una persona y los daños materiales.

? ¡Alerta en Filipinas! Así vivieron los habitantes el #sismo de 7.4 grados en el país. Este movimiento activó la alerta de tsunami ?? pic.twitter.com/7wPOZE6WKd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2025

Como se recordará, Filipinas se ubica en el llamado Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de constante actividad sísmica y volcánica.

| Momentos de pánico se vivieron durante el fuerte sismo de 7.4 que sacudió Filipinas. Lamentablemente, reportan daños y víctimas en áreas cercanas al epicentro.



@brigadaph#lindol #earthquake pic.twitter.com/Gz34gN49z9 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) October 10, 2025