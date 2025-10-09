  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Tipo golpea a su esposa embarazada y unos jóvenes le dan una paliza

Aunque se desconoce que provocó la furia del sujeto, lo que sí es que lo más probable es que no le queden ganas de ser violento

Oct. 09, 2025
Un incidente por demás penoso y de alto riesgo vivió una embarazada, luego de que su esposo le diera de golpes cuando trataba de calmar los ánimos en medio de una pelea.

Sin embargo, el sujeto lo que jamás esperó fue que quienes presenciaron tanto la pelea, como la agresión a la mujer, reaccionarían en su defensa y le propinarían tremenda tunda.

De acuerdo con la información, el incidente se registró en Ecuador; además, de acuerdo con el video, el cual se ha viralizado en redes, presuntamente todo se originó de una discusión.

Sin embargo, el motivo por el que el tipo agredió a su esposa se desconoce, pero sí quedó claro que los demás no se quedaron de brazos cruzados y el karma instantáneo se hizo presente.

LA PELEA

El clip, cuya duración es de un 1.11 minutos, fue compartida por la cuenta de X (antes Twitter) @ActualidaViral, se ve al agresor discutir y entablar una pelea con otro sujeto, por lo que a fin de que los ánimos no se caldearan, la fémina intervino para calmarlo.

Entonces otro tipo aparece en escena, pues les dijo que se fueran a pelear a otra parte; en ese ínter el tipo se va sobre su esposa, a quien le da unos puñetazos; ella se aleja un poco.

El tipo intentó levantar una moto, mientras los dimes y diretes continúan; entonces la mujer vuelve a intervenir, pero esta vez, el hombre le dio más duro, al grado de que le voltea el rostro.

Esa fue la gota que colmó el vaso, pues mientras unos le piden que se calmen, que deje de golpear a su señora, pero este hace caso omiso, lo que desató la furia de los presentes.

De pronto, un hombre interviene y se avienta una patada voladora, que hace blanco en la espalda del agresivo sujeto; eso provocó que más hombres se sumaran a la paliza, que duró algunos segundos, hasta que finalmente aparece otro hombre con otra patada voladora.

El violento tipo levanta la moto, mientras los presentes le gritan que se marche del sitio, punto en que se corta el video.

Edel Osuna
Edel Osuna
