Trump firma histórico acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza en la cumbre por la paz en Egipto

La esperada cumbre por la paz en Gaza, celebrada este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, marcó un momento histórico en Medio Oriente: la firma de un acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca poner fin a más de dos años de conflicto entre Israel y Hamás.

LÍDERES MUNDIALES FIRMAN EL ACUERDO POR LA PAZ EN GAZA

El pacto, mediado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, fue suscrito ante la presencia de una veintena de líderes mundiales y ha sido calificado por varios de ellos como "un logro sin precedentes".

Trump, protagonista central del encuentro, llegó a Egipto tras visitar Israel, donde se dirigió al Parlamento para anunciar lo que denominó "el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo".

TRUMP AGRADECE ESTE ACUERDO DE PAZ

Durante la cumbre, el mandatario estadounidense agradeció el "arduo trabajo" de los países mediadores y destacó que se han logrado avances "que nadie creía posibles".

Según sus palabras, "los rehenes han sido devueltos y también se devolverán los cuerpos. Hemos logrado lo que muchos pensaban que era imposible de alcanzar".

El acuerdo contempla una primera fase que ya comenzó a implementarse, consistente en un alto el fuego, la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la entrada masiva de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros.

HAMÁS LIBERAN A MÁS REHENES ISRAELÍES

Este lunes, Hamás entregó a los últimos 20 rehenes israelíes con vida, mientras que Israel inició la liberación de decenas de prisioneros palestinos, parte de los cerca de 2 mil contemplados en el pacto.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó el acuerdo como un "paso decisivo para la estabilidad regional" y elogió a Trump por su papel clave en las negociaciones. "Usted es el único que puede lograr la paz en la región", afirmó el mandatario.

La segunda fase del acuerdo abordará la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y la definición del nuevo modelo de gobernanza del enclave palestino. Trump adelantó que ya se están enviando equipos médicos y alimentos "financiados por los países presentes en la cumbre".

El pacto, considerado el más ambicioso desde los Acuerdos de Oslo, abre una nueva etapa para Medio Oriente, donde el reto ahora será mantener la paz y reconstruir un territorio devastado por años de violencia y bloqueo.