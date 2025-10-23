  • 24° C
Nacional / México

Muere funcionario municipal tras ser atropellado por un tractor en campo de cempasúchil de Sinaloa

El incidente ocurrió mientras se realizaban labores de preparación en un predio como parte de las actividades programadas por el Día de Muertos

Oct. 23, 2025
Muere funcionario municipal tras ser atropellado por un tractor en campo de cempasúchil de Sinaloa

Un trágico accidente cobró la vida de Gaspar Herlindo Inzunza, presidente del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, luego de ser atropellado por un tractor agrícola la noche del miércoles 22 de octubre, en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaban labores de preparación en un predio donde anteriormente se llevó a cabo una exposición ganadera.

PREPARABAN CAMPO DE CEMPASÚCHIL PARA EL DÍA DE MUERTOS

En el sitio se preparaba la apertura de un campo de flores de cempasúchil, parte de las actividades programadas por el municipio con motivo de la celebración del Día de Muertos, así como de futuros eventos ganaderos.

Testigos señalaron que, tras concluir las tareas de acondicionamiento, algunos de los presentes permanecieron en el lugar conviviendo. En ese contexto, el funcionario habría intentado encender el tractor desde la parte baja del vehículo, sin percatarse de que la unidad estaba con la velocidad activada y no en punto muerto.

El tractor se desplazó de manera repentina, arrollando a Inzunza y causándole la muerte de manera inmediata. Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el deceso.

Autoridades de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar con precisión las causas del accidente.

Gaspar Herlindo Inzunza era una figura reconocida en el ámbito municipal por su trato cordial y compromiso con el servicio público, según medios locales. Su fallecimiento generó consternación entre servidores públicos y habitantes de la región.

Aunque existen diversos tipos de tractores agrícolas, todos comparten características que los hacen potencialmente peligrosos si no se manipulan con precaución.

Estos vehículos, que pueden llegar a pesar desde 1.4 hasta más de 45 toneladas, cuentan con motores de gran potencia y tracción especializada para el trabajo en campo.

Hasta el momento, no se ha especificado el modelo exacto del tractor involucrado en el accidente, y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos que derivaron en la lamentable muerte del funcionario sinaloense.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


