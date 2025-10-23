Consultas nocturnas en IMSS: Conoce las ciudades, horarios y cómo funciona la ampliación del servicio médico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un nuevo esquema de atención médica con horario nocturno en algunas de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), como parte de la estrategia "2-30-100".

¿POR QUÉ HABRÁ CONSULTAS NOCTURNAS EN IMSS?

Este programa busca ampliar la cobertura de servicios y aprovechar mejor la capacidad instalada de la institución y surge en respuesta a las necesidades expresadas por los derechohabientes, quienes señalaron que los horarios tradicionales, de 8:00 a 20:00 horas, dificultan su acceso a consultas médicas debido a que coinciden con su jornada laboral.

En promedio, los trabajadores del país cumplen turnos de 9:00 a 18:00 horas, lo que limita su posibilidad de acudir a chequeos o seguimientos médicos durante el día.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este nuevo horario es una medida innovadora para garantizar el acceso a la salud en horarios más flexibles, especialmente en regiones donde las dinámicas laborales demandan jornadas extendidas.

CIUDADES Y HORARIOS DE LAS CONSULTAS NOCTURNAS IMSS

Por ahora, el servicio se ofrece únicamente en el estado de Quintana Roo, en los destinos turísticos de Cancún y Playa del Carmen, donde gran parte de la población trabaja en el sector hotelero y de servicios.

Las primeras unidades en sumarse fueron:

UMF No. 11 (Playa del Carmen) - Inició operaciones el 2 de mayo de 2025, con dos consultorios activos y un promedio de 32 consultas por noche .

- Inició operaciones el 2 de mayo de 2025, con y un promedio de . UMF No. 16 (Cancún) - Comenzó el 4 de agosto de 2025, con dos consultorios y un promedio de 24 consultas nocturnas por jornada.

A partir del 16 de octubre de 2025, se integraron nuevas sedes en Cancún Norte (UMF No. 13), Cancún Sur (UMF No. 14) y Los Héroes de la Salud (UMF No. 19), ampliando la cobertura de este servicio.

Las consultas se ofrecen de 9:00 de la noche a 2:00 de la madrugada, y están enfocadas en medicina familiar, con servicios de seguimiento de enfermedades crónicas, emisión de recetas, atención primaria y orientación médica general.

Desde su implementación, el IMSS ha otorgado más de 6 mil 300 consultas nocturnas, lo que refleja la aceptación de este esquema entre los trabajadores del sector turístico.

De acuerdo con la institución, este modelo podría expandirse a otras entidades del país conforme se evalúe su impacto, priorizando regiones con alta demanda laboral nocturna.

Con ello, el IMSS busca garantizar una atención médica más equitativa, oportuna y adaptada a las realidades de la población trabajadora mexicana.