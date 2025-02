Sheinbaum critica expresidentes que admiraban a Estados Unidos y no a México

Declaro que los mexicanos en EU mantienen su economía a través del envío de remesas y sostuvo que siempre los resguardarán allá

Por: Brayam Chávez

Claudia Sheinbaum, mandataria de México, ha hecho una crítica a los exmandatarios que consideraban a Estados Unidos como referente a imitar en vez de concentrarse en México. A lo largo de un evento en Durango, resaltó que México es una nación libre, autónoma, soberana y democrática, que cada día persigue más la equidad.

¿CUÁL FUE LA DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA?

Sheinbaum indicó que numerosos presidentes previos no apreciaban a México y se orientaban hacia el extranjero, en particular hacia el norte, creyendo que ese era el referente a imitar. Por otro lado, ella subrayó que México es una gran nación y que "nunca debemos creer que no somos la nación más grande del planeta, todo lo contrario".

"¡Que se oiga en todo México y en el mundo entero! México es un país libre, independiente, soberano, democrático y que cada día busca más la justicia. Tantos años, tantos, que muchos presidentes de México no querían a nuestro país, miraban al extranjero como si fueran los modelos a seguir, miraban al norte pensando que ese era el modelo a seguir", compartió la mandataria.

Además, rememoró el reciente diálogo telefónico que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde abordaron el consumo de drogas en ambas naciones.

Trump admitió que la propuesta de una campaña en contra del fentanilo en Estados Unidos emergió de esa llamada. Sheinbaum resaltó que México ha llevado a cabo una campaña para prevenir la proximidad de los jóvenes a la violencia y las drogas, y que Trump optó por emular esa propuesta para llevarla a cabo en Estados Unidos.

"Hace poco el presidente Trump reconoció una conversación que tuvimos en la segunda llamada... Le dije, pero además hemos hecho una campaña contra las drogas para que los jóvenes no se acerquen nunca ni a la violencia ni a las drogas. Y ahí fue donde me dijo: Pues le vamos a copiar a los mexicanos, vamos a hacer una campaña allá en Estados Unidos contra las drogas", expresó.

La mandataria también indicó que los mexicanos residentes en Estados Unidos respaldan la economía del país vecino, dado que el año anterior enviaron más de 60 mil millones de dólares en transferencias monetarias para respaldar a sus familias en México. No obstante, indicó que el 80 por ciento de la prosperidad producida por los mexicanos en Estados Unidos se mantiene en dicha nación.

Sheinbaum enfatizó que sin las mexicanas y los mexicanos que laboran en el otro extremo de la frontera, Estados Unidos no sería el que es. Sostuvo que siempre brindarán protección y respaldo a los mexicanos en el extranjero, y que si quieren volver a México, serán acogidos con la mejor disposición.

"Es decir, Estados Unidos no sería lo que es sin las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Así que desde aquí que sepan que siempre los vamos a proteger, a querer y, si quieren regresar a México, siempre con los brazos abiertos. Porque son hermanos y hermanas y siempre aquí serán bien recibidos", aseguró.