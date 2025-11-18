Sheinbaum confirma renovación del Pacic: la canasta básica seguirá en 910 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este mismo día quedará firmada la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el acuerdo nacional que busca mantener accesibles los productos esenciales para los hogares mexicanos. La mandataria adelantó que, gracias a este convenio, el costo de la canasta básica permanecerá en 910 pesos.

UN ESFUERZO CONJUNTO PARA PROTEGER EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum reconoció el apoyo de empresarios, productores y cadenas de autoservicio que se sumaron nuevamente al programa. Comentó que esta colaboración ha sido clave para evitar que los precios sigan aumentando en un contexto económico mundial incierto.

"Hoy firmamos de nuevo el Pacic. Agradecemos a los comercializadores y productores que se suman. Podemos adelantar que la canasta básica se mantiene en 910 pesos, sin incremento para las familias", explicó la presidenta, quien destacó que la firma se realizará a las 12:00 del día.

¿QUÉ ES EL PACIC Y POR QUÉ ES TAN RELEVANTE?

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un acuerdo entre el Gobierno de México y el sector privado para contener los aumentos de precios en productos de uso diario. Su objetivo central es evitar que la inflación golpee más a las familias, especialmente a las de menores ingresos.

Objetivos principales del Pacic

Mantener estable el costo de la canasta básica .

. Prevenir aumentos por presiones inflacionarias.

Garantizar el abasto de alimentos indispensables.

Cuidar la economía familiar en todo el país.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ESTE ACUERDO?

Productores

Comercializadores

Cadenas de autoservicio

Todos ellos se comprometen a sostener los precios pactados y asegurar la disponibilidad de los productos incluidos.

¿POR QUÉ SE FIJA EL PRECIO EN 910 PESOS?

Sheinbaum explicó que este monto se acordó con el sector privado como una referencia que permite a las familias adquirir los alimentos necesarios sin enfrentar aumentos repentinos. El gobierno destacó que mantener este precio es fundamental para evitar que la inflación afecte a quienes menos tienen.

¿QUÉ CONTIENE LA CANASTA BÁSICA DEL PACIC?

La canasta de 910 pesos reúne productos esenciales para la alimentación y el cuidado del hogar. Aunque su composición puede variar ligeramente entre comercializadores, los elementos principales se mantienen.

Lista de productos incluidos