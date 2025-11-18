Carlos Jiménez acusa que la Fiscalía de la Ciudad de México le pide revelar sus fuentes

Carlos Jiménez, el periodista de la nota roja en la Ciudad de México, se ha vuelto tendencia luego de evidenciar una petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que va en contra de su ética, el secreto profesional y el derecho a la protección de sus fuentes

A través de sus redes sociales, este martes 18 de noviembre el reportero denunció que la Fiscalía le está pidiendo que revele información en torno a un caso relacionado con un cateo en la Alcaldía Iztapalapa, ejecutado el 13 de noviembre, mismo día en que Jiménez compartió el video en el que se ve cómo elementos de la Policía de Investigación (PDI) intervienen en un domicilio; se ve cómo capturan a una mujer, quien, supuestamente, almacenaba droga en su casa.

En su cuenta de X (antes Twitter), el profesional de la comunicación dio posteó un oficio de la Fiscalía capitalina, con fecha del domingo 16 de noviembre, mediante el cual le solicita que entregue, en un plazo de 48 horas, un video que difundió en el programa C4 en Alerta, que se transmite a través de Multimedios Televisión.

Además, facilitar información detallada en torno al caso, tal como: especificar cómo quién le entregó y cómo obtuvo el documento, así como el número telefónico desde el cual le fue enviado, peticiones que fueron consideradas por Carlos Jiménez como improcedentes.

ESTO RESPONDIÓ LA FISCALÍA CAPITALINA

A raíz de la publicación de Jiménez, la Fiscalía de la CDMX le aclaró que la solicitud no la hizo el Ministerio Público, sino la defensa, que la considera necesaria para el caso.

"El material gráfico que presentas en tus canales fue de interés para la defensa, no para la Fiscalía. El juez lo autorizó y nosotros solo somos el conducto para solicitarlo. Entendemos tu preocupación por tu labor periodística, pero esto es un mandato judicial".