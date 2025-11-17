  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 17 De Noviembre Del 2025
Nacional / México

Hija intenta separar a sus padres durante una pelea; al final los tres murieron

La mujer alertó a sus familiares que salieron a relucir armas punzocortantes y estaba preocupada por su hijito. Investigan los decesos

Nov. 17, 2025
Autoridades de Nuevo León investigan la muerte de tres personas, padre, madre e hija, quienes fueron encontrados sin vida en su hogar, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la información, el incidente se registró el domingo 16 de noviembre, en una vivienda del fraccionamiento Villas de San Sebastián.

Se informó que una joven llamada Tania, de 29 años de edad, vía telefónica alertó a sus familiares que sus padres, Estela y Ricardo, de 54 y 58 años, respectivamente, estaban peleando violentamente.

Su preocupación era, además de que la pelea subiera de nivel, la presencia de su hijo de tan solo un año de edad; y cómo no, si ya habían salido a relucir las armas blancas y sus progenitores se habían lesionado.

Al parecer la reyerta inició con una fuerte discusión entre Estela y Ricardo, quienes, presuntamente, se hirieron uno al otro; luego, presumiblemente, hirieron a Tania, quien se había metido entre los dos para intentar que se separaran.

Con la voz de alerta emitida por la joven madre, sus familiares se presentaron en el lugar y solo hallaron una escena de terror: la joven y sus padres yacían sin vida, mientras que el menor estaba sano.

A raíz de los incidentes, y para determinar qué fue lo que ocurrió, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) inició una averiguación y procedió a la entrega de los cuerpos.

Edel Osuna
