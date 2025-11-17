¿Quién era "El Jerry"? El creador de contenido asesinado en Culiacán

La tarde del domingo 16 de noviembre volvió a sacudir a Culiacán con un episodio violento que dejó sin vida a Gerardo "N", conocido en redes sociales como "El Jerry", un joven creador de contenido de apenas 25 años. Junto a él también murió su acompañante, Gustavo "N". Ambos fueron atacados a balazos en pleno sector Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la capital sinaloense.

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE

De acuerdo con reportes difundidos por medios como Infobae y Noroeste, el ataque se registró alrededor de las 17:00 horas, a pocos metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Los dos jóvenes acababan de salir de un autolavado y viajaban en una camioneta GMC Sierra gris cuando fueron interceptados por un grupo armado compuesto por al menos cuatro hombres que se desplazaban en un vehículo Jetta.

Testigos relataron que escucharon múltiples detonaciones de armas largas. En cuestión de segundos, personas que se encontraban en una plaza comercial cercana corrieron para buscar refugio, tirándose al suelo o escondiéndose detrás de autos y locales.

Poco después, elementos de la Sedena y corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno arribaron a la escena. La camioneta seguía encendida y con las luces activadas. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de ambos jóvenes.

UNA INVESTIGACIÓN AÚN EN DESARROLLO

Las primeras diligencias incluyeron el aseguramiento de casquillos de distintos calibres. Además, las autoridades investigan el posible vínculo familiar entre Gerardo y Gustavo, pues compartían un apellido, aunque aún no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

¿QUIÉN ERA "EL JERRY"?

Gerardo "N" había ganado presencia en redes sociales gracias a su estilo de vida ostentoso y contenido dirigido a un público joven. En TikTok sumaba más de 11,400 seguidores, mientras que en Instagram superaba los 7,100.

En sus publicaciones solía mostrar su día a día entre autos de lujo, ropa de marca, convivencias con amigos y reflexiones breves. Su imagen estaba marcada por símbolos de estatus: relojes costosos, camionetas nuevas, visitas a plazas comerciales y estadios.

Minutos antes del ataque, el joven había compartido dos historias en Instagram grabadas dentro de la misma camioneta donde ocurrió el crimen. En los clips aparecía junto a Gustavo, bebiendo cerveza en un autolavado mientras sonaban corridos relacionados con grupos criminales.

Video de el influencer Gerardo Moya alias "El Jerry" dias anreriores



Hoy fue ejecutado en el sector 3 Ríos en #Culiacán, #Sinaloa. https://t.co/tqflGGG511 — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) November 17, 2025

CUENTAS ALTERNAS Y PRESUNTOS VÍNCULOS

Además de su perfil principal, El Jerry manejaba una cuenta alterna donde difundía contenido que no aparecía en su página pública. En esos videos se le veía portando armas largas, chalecos tácticos y accesorios ligados de forma extraoficial a la facción conocida como La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco".

También circula un video donde se observa al joven armado dentro de un vehículo, aunque las autoridades no han confirmado si existían lazos reales con algún grupo delictivo.

Las historias que publicó antes de su muerte mostraban un ambiente relajado en el interior de la GMC Sierra. Los dos jóvenes bebían cerveza mientras escuchaban corridos asociados al narcotráfico. Minutos después de compartir estas imágenes, fueron emboscados sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

INFLUENCERS EN MEDIO DE UNA GUERRA INTERNA

El asesinato de El Jerry se suma a una creciente lista de creadores de contenido que han sido atacados desde que se recrudeció la disputa interna entre Los Chapitos y Los Mayos, tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en septiembre de 2024.

Desde ese año, casi una decena de influencers de Sinaloa han sido asesinados luego de aparecer en narcovolantes o ser señalados de colaborar con una de las facciones enfrentadas.

CASOS RECIENTES DE CREADORES ASESINADOS

Entre los más mencionados se encuentran:

Camilo Ochoa , asesinado en agosto de 2025 en Morelos .

, en agosto de 2025 en . Gail Castro, hermano de Markitos Toys, asesinado en marzo de 2025 en Ensenada.

en marzo de 2025 en Ensenada. Juan Carlos "El Chilango", atacado en octubre de 2024 en Culiacán .

. Miguel Vivanco "El Jasper", hallado sin vida en noviembre de 2024.

Leovardo Aispuro "Gordo Peruci", asesinado en diciembre de 2024.

en diciembre de 2024. Agustín Paúl "El Pinky", encontrado sin vida en enero de 2025.

El episodio más mediático ocurrió el 9 de enero de 2025, cuando una avioneta lanzó volantes en diferentes puntos de Culiacán acusando a influencers y músicos de colaborar con grupos criminales. Entre los señalados estaban Peso Pluma, Markitos Toys, Camilo Ochoa y Gail Castro.